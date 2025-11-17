Куда пермяки могут сдать велосипед на зимнее хранение

Жители Перми могут сдать свои велосипеды на зимнее хранение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Перми могут сдать свой велосипед на зимнее хранение. Такую услугу предоставляет практически каждая веломастерская, где занимаются обслуживанием и ремонтом этого транспорта. Многие знают, что хранить велосипед в холодном гараже или на неотапливаемом балконе — не лучшая идея. С перепадом температур смазка, находящаяся в амортизаторах велосипеда, меняет свою структуру и теряет необходимые свойства. Именно поэтому многие любители двухколесного передвижения в несезон хранят своих «железных коней» в квартире или же сдают в специальные места на хранение. URA.RU сделало подборку таких мест, где позаботятся о вашем велосипеде и вернут весной в целости и сохранности.

Мотовилихинский район

Здесь работают сразу несколько велосипедных мастерских, которые с удовольствием предоставят свои помещения для хранения велосипеда в зимнее время. Это мастерская Enerdgy, расположенная на ул. Уинская, 37. Здесь предлагают несколько вариантов хранения в зависимости от того, какое техобслуживание требуется велосипеду. Чем более серьезное ТО, тем больше экономия. За семь месяцев хранения и будущее ТО с клиентов берут от 2100 до 2900 рублей.

Велосервис ADVENTURE на ул. Техническая, 1. Здесь стоимость хранения обходится за зиму от двух до пяти тысяч рублей. В цену уже включено проведение ТО, либо его отсутствие. В начале осени владелец сервиса открыл второй филиал, расположенный на ул. Пушкина, 27.

Свердловский район

Мастерская «Велос» на Комсомольском проспекте, 85 также принимает велосипеды на зимнее хранение. Стоимость хранения начинается от 300 рублей в месяц. Как и в других местах, клиентам предлагают скидку на техобслуживание при размещении велосипеда здесь.

Дзержинский район

На ул. Малкова, 14 расположена велосипедная мастерская Velo59. Здесь также принимают транспорт на зимнее хранение. Стоимость варьируется от 1200 до 6000 тысяч рублей в зависимости от размера велосипеда и ТО, которое будет проводится весной.

Индустриальный район