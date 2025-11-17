Медведев объяснил, зачем России нужна «Молодая Гвардия»

Медведев поздравил «Молодую Гвардию» с 20-летием Фото: Роман Наумов © URA.RU

За 20 лет «Молодая Гвардия» доказала, что решение о ее создании было правильным, а сейчас необходимость страны в этом движении только растет. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев на Всероссийском образовательном слете, посвященном 20-летию молодежного объединения.

«Разные разговоры были: зачем, что вы тут комсомол какой-то новый придумали, что им — делать нечего, что ли? Пусть учатся, деньги зарабатывают. Вот истекшие 20 лет показали, что это было абсолютно верное решение! <...> Вы потом и кровью доказали то, что вы — настоящие сыны и дочери нашего Великого Отечества», — сказал Дмитрий Медведев. Его слова передает пресс-служба «Единой России» на сайте.

Также Медведев призвал «Молодую Гвардию» участвовать в реализации проектов для социальных лифтов молодежи. Он подчеркнул важность профессионального развития молодого поколения и формирования высококвалифицированного кадрового резерва. Сегодня главная задача, по его словам, — думать о будущем и обеспечивать технологический суверенитет страны.

Он также подчеркнул значимость вовлечения молодежи в партийные проекты и избирательные кампании. Так более 200 представителей «Молодой Гвардии» стали депутатами по итогам ЕДГ-2025. Кроме того, «Молодая Гвардия» активно работает на международной арене, налаживая связи с молодежными организациями в Китае, Монголии, КНДР, Венесуэле и Лаосе.

По словам председателя «Единой России», организация стала школой патриотизма для тысяч юношей и девушек. «Вы делаете сейчас самое главное, чтобы сохранить особые, священные для нас ценности и традиции: помогаете молодежи обрести правильные ориентиры в жизни. Помогаете, по сути, своим примером», — сказал Дмитрий Медведев.