Украина готовит теракт против ряда российских чиновников
14 ноября 2025 в 09:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Cпецслужбы Украины разрабатывали план покушения на одного из высокопоставленных российских чиновников. Информацию об этом представили в ЦОС ФСБ. Операцию планировали в Москве. В рамках подготовки к преступлению завербованные агенты установили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. Также иловое ведомство предупредило о готовящихся терактах Киева против российских лиц.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал