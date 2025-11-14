Украина готовит теракт против ряда российских чиновников

Cпецслужбы Украины разрабатывали план покушения на одного из высокопоставленных российских чиновников. Информацию об этом представили в ЦОС ФСБ. Операцию планировали в Москве. В рамках подготовки к преступлению завербованные агенты установили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. Также иловое ведомство предупредило о готовящихся терактах Киева против российских лиц.