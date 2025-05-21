От тайги до Кремля: железному генералу России Шойгу — 70

Сергей Шойгу — имя, которое знают все: генерал, экс-министр обороны, Секретарь Совета безопасности РФ, Герой России, один из самых заметных политиков последних десятилетий. В 2024-м он покинул пост министра обороны, но из игры не вышел. Сейчас он остается одним из ключевых игроков на политической арене страны. 21 мая 2025 Сергею Шойгу исполнилось 70 лет. URA.RU вспоминает этапы пути человека, который определял курс России несколько десятилетий.
Детство и юность
Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в маленьком городке Чадан, в Туве — одном из самых отдаленных регионов России. Родители не были чиновниками или политиками — отец работал журналистом, мама занималась домом. В детстве семья переехала на Украину, где Сергей учился и ходил в православную церковь. Он был обычным мальчиком, любил спорт и природу, мечтал построить что-то свое. После школы поступил в Красноярский политехнический институт на инженера-строителя. Учеба далась ему хорошо, и он начал карьеру на стройках по всей стране.
Карьера в политике
От рядового инженера он дорос до руководителя крупных строительных проектов. В конце 80-х стал работать в органах власти, сначала в строительных комитетах, а с 1991 года — в только что созданном Комитете по чрезвычайным ситуациям.
В 1994-м комитет превратили в министерство, и Шойгу стал его министром. Тогда началась его настоящая слава — именно при нем МЧС превратилось в серьезное ведомство, занимающееся спасением людей при пожарах, наводнениях и других катастрофах.
Работа на посту министра обороны (2012–2024)
В ноябре 2012 года Шойгу назначают министром обороны России. Он провел масштабную реформу армии: обновил технику, улучшил быт солдат, усилил подготовку. Под его руководством российская армия участвовала в военных операциях в Сирии и Украине.
Отставка с поста министра обороны
В мае 2024 года президент Владимир Путин освободил Шойгу от обязанностей министра обороны страны, на этом посту он находился с 2012 года. Вместо этого Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России — одного из ключевых государственных органов, отвечающих за вопросы национальной безопасности.
Ряд экспертов тогда связали отставку с внутренними процессами в силовом блоке, в том числе с коррупционным делом в отношении бывшего заместителя министра Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. А журналист Ксения Собчак в своем Телеграм-канале отметила, что отставка Шойгу может быть частью более широкой перестановки после конфликта между главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством Минобороны.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил перестановки необходимостью повышения эффективности и внедрения инноваций в силовом блоке. «Бюджет Минобороны и силового блока вырос с примерно 3% до 6,7% от ВВП. Сегодня важна оперативность во внедрении инноваций и соответствие экономической ситуации в стране». Он также заверил, что отставка Шойгу не повлияет на ход СВО.
Новый пост Сергея Шойгу в Совбезе
Совет безопасности России, секретарем которого теперь стал Сергей Шойгу, — ключевой консультативный орган, формирующий стратегию национальной безопасности и координирующим работу силовых структур. Возглавляет Совет президент РФ, а секретарь отвечает за оперативное руководство. По факту Шойгу остался и остается одним из самых влиятельных политиков страны.
При этом часть функций, связанных с военно-техническим сотрудничеством, также перешла под контроль Шойгу, что сохраняет его влияние на оборонную сферу.
В эфире телеканала «Россия-24» в мае 2025 Шойгу заявил, что последние пять лет были для него непростыми. «Конечно, изменилось многое. Эти пять лет были очень насыщенными, были очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Конечно, стал еще больше понимать тот огромный, гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более ранга такого, как министр обороны», — сказал он в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни».
Личная жизнь
О семье Шойгу говорит мало. Известно, что его супруга — Ирина Александровна Шойгу (в девичестве Антипина), экономист по образованию. Они познакомились в Красноярске еще во времена студенчества. У них две дочери: Юлия (род. 1977) — психолог, возглавляет Центр экстренной психологической помощи МЧС России; Ксения (род. 1991) — окончила МГИМО, с 2020 года — председатель наблюдательного совета Федерации триатлона России, активно занимается спортом и предпринимательством.
Увлечения и хобби
Шойгу с юности интересуется историей и культурой Востока. Он коллекционирует буддийские артефакты и иконы. Большой поклонник живописи и резьбы по дереву — сам увлекается резьбой. Любит туризм, сплавы по рекам, охоту, походы. Много раз бывал в труднодоступных районах Сибири. Является почетным членом Русского географического общества, с 2009 года — его президент. Сыграл ключевую роль в популяризации деятельности РГО.
Санкции и международные ограничения
Сергей Шойгу — самый «запротоколенный» российский политик в мире санкций. За последние десять лет против него ввели 17 разных санкций и судебных решений, причем далеко не все имеют юридическую силу, писало РИА Новости.
Вот что произошло:
- В 2014 году Украина начала против него уголовные дела, обвиняя в "создании незаконных вооруженных формирований" и "угрозе национальной безопасности".
- С тех пор Украина запрещала ему въезд в страну несколько раз — в 2015, 2017 и позднее.
- В 2022 году Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и еще несколько стран ввели санкции против Шойгу за действия, связанные с конфликтом на Украине и возвращением Крыма в состав РФ.
Отношения Шойгу с Владимиром Путиным
Сергей Шойгу считается одним из самых близких соратников президента Владимира Путина. Их личные и рабочие отношения складывались на протяжении более двух десятилетий, и во многом именно благодаря доверию главы государства Шойгу занял ключевые посты в российской политике.
Первое тесное взаимодействие между ними началось в начале 2000-х годов, когда Путин стал президентом, а Шойгу — уже был министром по чрезвычайным ситуациям. Тогда Шойгу зарекомендовал себя как эффективный кризисный менеджер, способный быстро и результативно действовать в сложных ситуациях. Это сделало его одним из самых надежных министров в глазах нового главы государства.
С годами доверие между Путиным и Шойгу лишь укреплялось. В 2012 году, когда возникла необходимость назначить нового министра обороны после скандала с Сердюковым, выбор президента пал именно на Шойгу, несмотря на отсутствие у него профильного военного образования. Назначение стало свидетельством полного доверия со стороны Кремля.
Сергей Шойгу неоднократно сопровождал Владимира Путина в его рабочих поездках, особенно в Сибирь — родные места Шойгу. СМИ и официальные источники регулярно публиковали фотографии и видео их совместных прогулок по тайге, рыбалки и отдыха на природе. Эти кадры стали знаковыми и подчеркивали неформальный характер их отношений.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Шойгу человеком, с которым Путин «поддерживает постоянный контакт» и который «глубоко вовлечен в реализацию стратегических оборонных и военно-промышленных задач». Даже после отставки с поста министра обороны в 2024 году Шойгу не ушел в тень — он остался в ближайшем окружении президента, заняв пост секретаря Совета безопасности и заместителя председателя комиссии по ВПК.
Награды и звания
Имеет звание Героя Российской Федерации (1999 год).
- Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.
- Также получил ордена Мужества, Почета, Александра Невского, За военные заслуги, Святого благоверного князя Даниила Московского и др.
- Имеет почетное звание «Почетный гражданин Москвы» (присвоено в 2021 году).
- Является генералом армии с 2003 года, а также членом Совета безопасности РФ с 1996 года (до этого — членом коллегии).
Интересные факты о Сергее Шойгу
- Владеет тувинским языком, гордится своими корнями и активно поддерживает традиции тувинского народа. Часто выступает за сохранение национальной культуры и языка.
- При рождении отца министра звали Шойгу, а фамилия была Кужугет. Но при оформлении документов паспортистка перепутала имя и фамилию — так и появилась фамилия «Шойгу».
- Отец — Кужугет Серээевич Шойгу — был журналистом, возглавлял районную газету в городе Чадан и публиковался в центральной прессе. Он оказал большое влияние на становление сына как публичной фигуры.
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