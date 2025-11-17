«Кудрявый железный человек»: основатель пермского фонда «Дедморозим» высказался о Павле Микове

Павла Микова проводили в последний путь 17 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Основатель пермского фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев почтил память экс-омбудсмена региона Павла Микова, скончавшегося 12 ноября. В своем посте в Telegram Жебелев отметил, что бывший уполномоченный по правам ребенка отличался принципиальностью и отстаивал права детей, даже если его позиция не совпадала с общепринятым мнением. В сообщении руководитель фонда называет Микова «кудрявым железным человеком».

«Павел Миков заслужил уважение своей способностью отстаивать позицию, даже если общество и коллеги из других регионов не разделяли его взглядов», — написал Жебелев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Миков защищал не только пострадавших детей, но и тех, кто оказался в роли подозреваемых, напоминая, что даже нарушившие закон сохраняют свои права и остаются детьми. Общественник добавил, что поступки детей часто являются следствием действий взрослых, и это необходимо учитывать.