Тагильчанка, обвиненная в гибели 11 человек, стала экспертом по взрывам

Тагильчанка, обвиненная в гибели 11 человек во время взрыва в Нижнем Тагиле, провела уникальный эксперимент. Он не просто может поставить под сомнение выводы следствия, но и вовсе развернуть ход уголовного дела. Елена Сербинова получила три сертификата — таких же, какие есть у специалистов, проводивших экспертизу по тагильской трагедии и сделавших вывод, что газ скопился в ее квартире. Как женщина-экономист за деньги обрела право исследовать причины пожаров и взрывов, и почему не может сообщить о своих опасениях следователю, — в материале URA.RU.

Взрыв в Нижнем Тагиле и показания девочки

Взрыв в многоэтажке в Нижнем Тагиле прогремел год назад. Погибли 11 человек, из которых шестеро детей. Среди них была и дочка Елены Сербиновой — 12-летняя Полина. Экспертизу по тагильскому происшествию поручили вести частному судебно-экспертному центру в городе Кирове. Его специалисты пришли к выводу, что эпицентр взрыва находился в квартире Сербиновой на 1 этаже. Сама она это опровергает: квартира стояла закрытой после переезда семьи в Екатеринбург, газ в жилище был перекрыт. К тому же незадолго до ЧП в квартире побывали с проверкой газовики и недочетов не обнаружили.

Судя по материалам экспертизы (копии есть в распоряжении агентства), следствие могло отталкиваться от показаний двух медиков, которые оказывали первую помощь дочери Сербиновой, Полине. Стоя на коленях, придавленная плитой, она провела под завалами 9,5 часов и получила очень серьезные травмы. Однако школьница была в сознании, когда ее достали на поверхность. Девочка якобы сказала фельдшерам, что находилась с друзьями в своей квартире, когда грянул взрыв. Два медика дали такие показания следователям.

Сомнения мамы и вопросы к экспертам

Слова Полины вызывают сомнения у ее мамы и адвоката Алексея Гольцева. Они подозревают, что несчастный ребенок мог быть под воздействием сильного обезболивающего препарата или просто в состоянии глубокого шока и сообщить неверную информацию. Буквально за три минуты до трагедии дети, будучи в квартире другой девочки Ани на третьем этаже, записывали видеосообщения и отправляли в соцсеть. Каким образом они за краткий промежуток времени сумели переместиться на первый этаж, открыть входную дверь и сделать что-то, что привело бы к взрыву, Елене и ее защитнику непонятно. При этом и сами кировские эксперты в заключениях отмечают: достоверно установить причинно-следственную связь происшествия с незаконными действиями или бездействием собственника квартиры [то есть Сербиновой] невозможно.

«Многие выводы экспертизы носят вероятностный характер и ко многим пунктам у нас возникли вопросы. Вызывает недоумение и тот факт, что следствие обратилось за экспертизой не в государственный, а в частный центр. Разве не могли разобраться в причинах трагедии в том же институте МЧС, в МВД, ФСБ? Те, кто непосредственно работает со взрывами», — высказал мнение адвокат Сербиновой Алексей Гольцев. Он добавил, что на начальном этапе специалисты свердловского МВД якобы предлагали провести своими силами экспертизу, но выбор пал почему-то на частный центр из Кирова.

Необычный эксперимент по покупке сертификатов

В итоге Сербиновой было предъявлено обвинение по трем статьям, в том числе по ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Если ее признают виновной, женщине, лишившейся дочери, грозит реальный срок и многомиллионные иски о возмещении ущерба. Отчаявшись, она записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на несостыковки, на ее взгляд, в деле. Но ситуация не изменилась.

Пытаясь осмыслить выводы экспертов, Сербинова изучила их характеристики и обратила внимание на небольшой стаж некоторых специалистов — три года, более года. Также она заметила, что сертификаты соответствия судебного эксперта кировские эксперты получили в некоем объединении в Санкт-Петербурге. Следуя какому-то наитию, Сербинова позвонила в эту фирму и заявила, что тоже хочет стать судебным экспертом. И была поражена ответом — хорошо, без проблем.

Обвиняемая и потерпевший сами стали экспертами

«Ей озвучили прайс: одна специальность стоит шесть тысяч рублей. У кировских экспертов указано по три специальности, поэтому и Сербинова заявила, что хочет три сертификата. Такой же эксперимент провел ее сосед по дому, потерпевший Михаил Касьянов, который тоже потерял при взрыве дочь. За шесть сертификатов на двоих им назвали цену в 36 тысяч рублей. Они попросили скидку, и им сбавили цену до 27 тысяч. А в подарок прислали еще и удостоверение о повышении квалификации судебного эксперта», — продолжает адвокат Гольцев.

Тагильчане полагали, что на каком-то этапе их спросят о наличии специального образования или как минимум предложат пройти какие-то курсы (Сербинова имеет диплом экономиста, а Касьянов — юрист). Однако ничего подобного не произошло. В считанные дни и без каких-либо усилий Сербинова и Касьянов стали судебными экспертами. Теперь они могут организовать свое собственное бюро и исследовать причины возникновения пожаров и взрывов.

«Это не сертификат, а какая-то ерунда, филькина грамота. Там должно быть прописано, где, когда и как я учился, сколько часов обучения прошел, но ничего этого нет», — сказал агентству Касьянов. Он, как и большинство других потерпевших, не считает соседку Сербинову виновной в случившейся трагедии и категорически не согласен с результатами экспертизы. «Она не всесторонняя, в ней ставится вопрос только по квартире Сербиновой. Не ставится вопрос, а мог ли быть взрыв в подъезде или в подвале», — объяснил он.

Упрек следствия в затягивании расследования

«Естественно, у нас возникли сомнения в компетентности лиц, которые провели экспертизу. Мы заявили ходатайство о дополнительном допросе Сербиновой, где бы она могла изложить полученную ею информацию, но получили отказ. Нам ответили, что дополнительным допросом мы преследует цель затянуть предварительное расследование», — недоумевает адвокат.