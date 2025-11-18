БК «Уралмаш» не смог одолеть «Локомотив-Кубань» в напряженном матче
«Уралмаш» также проиграл прошлую встречу против «Енисея»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Екатеринбурге в ДИВСе местный БК «Уралмаш» проиграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 69:87 в пользу гостей.
Начало матча было максимально равным. После второй десятиминутки «Уралмаш» смог вырваться вперед на несколько очков. Уже под конец встречи гости смогли перевернуть игру и все чаще стали находиться на половине екатеринбургских спортсменов. Лучшим игроком матча стал Винс Хантер из «Локомотив-Кубань», набравший 22 очка.
По итогу 11 матчей «Уралмаш» одержал 5 побед и находится на седьмой позиции. Клуб из Краснодара сейчас располагается на пятом месте турнирной таблицы.
