Екатеринбургский конструктор разработал лучшие в мире ракетные комплексы

Главный разработчик российских ракетных комплексов, аналогов которых нет в мире, большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. 14 ноября 2025 года Павлу Камневу исполнилось бы 88 лет. Что известно про почетного гражданина города и области, Героя труда РФ, экс-директора опытного конструкторского бюро «Новатор» (было создано в декабре 1947 года на базе завода имени Калинина), — в материале URA.RU.

Детство и юность

Родился Камнев 14 ноября 1937 года в городе Махачкала (Дагестан). Там же окончил с отличием школу, после — Московский ордена Ленина авиационный институт имени Орджоникидзе.

В Свердловск (ныне Екатеринбург) Камнев попал по распределению. Было это в начале 1960-х годов. Будущий разработчик ракетных систем начал свой путь с инженера-расчетчика на машиностроительном заводе имени Калинина. В 1964 году перешел в конструкторское бюро «Новатор» (подразделение предприятия). Сначала работал инженером, потом начал руководить группой. В те годы бюро занималось разработкой морского ракетного вооружения. Тогда был создан новый тип защиты. Появилось управляемое противолодочное оружие подводных лодок — ракеты класса «вода-воздух-вода». Параллельно с этим бюро занималось разработкой и выпуском сухопутных и морских метеорологических ракетных комплексов МР-12 и МР-25, обеспечивающих зондирование атмосферы до 120 и 250 км.

За укрепление обороноспособности страны «Новатор» был награжден в 1982 году Орденом Ленина. В 1991 году подразделение завода имени Калинина было преобразовано в «Опытное конструкторское бюро „Новатор“. А Камнев стал первым заместителем главного конструктора. В 1996 году, в возрасте 59 лет, он возглавил предприятие.

Опытное конструкторское бюро «Новатор»

Камнев, став гендиректором и генеральным конструктором, занялся реализацией политики в области научно-технологического развития «Новатора». В 2002 году, по указу президента РФ Владимира Путина, бюро вошло в состав концерна противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей». Одна из наиболее известных разработок тех лет — гиперзвуковые ракеты «Калибр». По своим характеристикам они превзошли американские «Томагавки» и ярко показали себя в Сирии.

Под руководством Камнева появилась сверхдальняя авиационная ракета «воздух — воздух» КС-172, предназначенная для уничтожения бомбардировщиков, самолетов-заправщиков и разведчиков вдали от линии фронта. А также знаменитые ракетные комплексы «Искандер», способные уйти от любых ПВО.

Детище «Новатора» — ракеты и пусковые установки для зенитно-ракетных систем «Антей-2500», интегрированная ракетная система Club (можно размещать на подводные лодки, корабли, военные самолеты), которая пошла на экспорт. Разработки Камнева (а их более 20, многие находятся под грифом «секретно») приняты на вооружение Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-Космических сил. Конструктор являлся одним из тех, кто ковал противоракетный щит России.

Герой Труда РФ

Звание Героя Труда РФ Камнев получил в 2016 году (в возрасте 79 лет). Тогда президент России Владимир Путин назвал «Новатор» легендарным конструкторским бюро, так как «оружия с подобными характеристиками на сегодняшний день нет ни у одной страны мира». В 2017 году Камнев стал научным руководителем концерна. А также председателем совета директоров АО «ОКБ „Новатор“.

