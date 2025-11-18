Сколько стоит путешествие в Японию и на чем можно сэкономить: лайфхаки от уральцев

Токио полон высоток, огней и ярких экранов Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Япония — страна, где высокие технологии уживаются с консервативным подходом к жизни и почитанием традиций, многочисленные запреты с умением развлекаться. Все это на 10 дней решила прочувствовать на себе семья из Екатеринбурга. В материале корреспондента URA.RU — гид по достопримечательностям, подсчет трат и лайфхаки.

Сколько стоит поездка

Билеты до Токио на троих обошлись в 180 тысяч рублей. Из столицы Японии мы также летали на Окинаву, потратив на билеты еще 60 тысяч. Проживание в отеле на острове обошлось еще в 60 тысяч рублей за пять суток. В Токио мы жили у знакомого. Еще 180 тысяч потратили на еду, шопинг, метро, развлечения и билеты на поезд.

Как добираться

В Китае даже рядом с транзитным отелем есть, что посмотреть Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Прямых перелетов из Екатеринбурга в Токио не существует. Придется сделать две пересадки. В нашем случае это была Москва и Чэнду (Китай). Пересадка в Москве была пять часов. Это время в итоге нам пригодилось, так как наш рейс из Екатеринбурга задержали на два часа.

Пересадка в Китае

В Китае мы провели 22 часа. Чэнду, который славится своим заповедником панд, мы так и не увидели — предпочли отдыхать от перелета в транзитном отеле, который предоставляет авиаперевозчик бесплатно. Для этого за неделю до поездки мы отправили письмо на почту с нашими данными и информацией о рейсе. Погуляли рядом с отелем по небольшой пешеходной улице, явно рассчитанной на туристов, закупились в местном магазине сувениров, где почти все товары связаны с пандами.

Отдельного внимания стоит наше гастрономическое открытие — китайское блюдо «хот-пот». Это огромный чан с бульоном, который варится прямо на вашем столе, и добавлять ингредиенты туда тоже должны вы сами. Вот только выбрать их было не просто, потому что перевод на английский в меню оказался довольно странным, например, мясо было обозначено как «тысячелетняя говядина». И никто из работников ресторана по-английски не понимал ни слова, надежда была только на гугл-переводчик.

Оказавшись на улице в Китае, можно испытать культурный шок. Мужчины и женщины всех возрастов без всякого стеснения харкают на пол и громко разговаривают. Тем разительнее ощущается разница в менталитете, когда ты оказываешься в Японии.

Что удивляет в японцах

Токио особенно прекрасен во время дождя Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Японцы очень педантичны. По прибытии в Японию так же, как и в Китай, необходимо заполнять анкету, в которой ты указываешь цель и планы визита. Но помимо этого, есть дополнительная бумажка — таможенная декларация, в которой ты прописываешь, что не привез с собой ничего запрещенного (оружие, наркотики, фальшивые деньги, взрывчатку, порнографические материалы и прочее).

Но этим таможенный контроль не ограничивается — в аэропорту дежурит команда из нескольких человек и пса, которая обыскивает твои личные вещи на наличие фруктов, овощей и мясных изделий. Их проносить с собой тоже запрещено, приходится отдавать команде искателей. Жаль, что мы об этом не знали и не съели выданные на борту самолета бананы перед посадкой. Как позже выяснилось, запрет на ввоз фруктов связан с фитосанитарным контролем во избежание завоза вредителей из других стран.

Японцы заряжены на работу и супер вежливы. Еще в аэропорту нас удивил мужчина, который помогает снимать отпечатки с помощью специального робота. Он беспрестанно улыбался и благодарил нас. Такой самоотдачи не встретишь среди российских работников. Вообще в Японии работа найдется каждому. Например, в самом Токио поражало огромное количество «махателей палок», стоящих рядом с местом, где ведется ремонт работы. Поэтому бездомных мы не встречали. Лишь на Окинаве к нам подходил глухонемой мужчина, просивший деньги.

Высокие технологии здесь уживаются с почитанием традиций Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Местное население не скупится на позитивные эмоции. Как часто мы слышали в адрес малыша восторженные возгласы «каваи» (по-японски «милый»). А еще создается ощущение, что у них есть миллион вариантов, как сказать «спасибо», и они обязательно используют эту возможность поблагодарить как можно больше раз.

По каким правилам живут местные

Они по-своему консервативны. Офисные работники ходят исключительно в классических костюмах, а такого количества девушек в юбках, платьях и на каблуках, пожалуй, мало где еще встретишь. По-прежнему можно увидеть женщин в традиционной японской одежде кимоно, но все же это единичные случаи.

Есть и обратная сторона сдержанного стиля жизни. Кто-то стремится противопоставить себя массе, надевает микро юбки, красит волосы в яркий цвет. Но таких японок почему-то мы встречали редко. В основном так одеваются работницы-промоутеры, зазывающие в ночные заведения. Много их на в районе Акихабара, где располагаются магазины и кафе, связанные с аниме. Как рассказал нам знакомый японец, одна такая девушка усыпила его и обокрала.

Пятница для японцев — не просто окончание рабочей недели, а настоящий триумф свободы и алкоголя. От их тихой натуры не остается и следа, на улицах слышны крики и даже можно встретить спящих у столба «саларименов» (японский термин, который относится к работникам, занимающимся нефизическим трудом — прим. URA.RU).

Несмотря на то, что Токио - каменный город, здесь много парков с сочной зеленью Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Японцы исполнительны и законопослушны. На улицах города не встретишь ни одну урну — приходиться носить мусор с собой и сортировать его дома. Правила сортировки очень строги. Раз в неделю приезжает машина, которая забирает исключительно сжигаемые отходы, в другой день — не сжигаемый мусор. Если ты что-то перепутаешь, можешь нарваться на штраф, который достигает 30-50 тысяч рублей. Кстати говоря, власти убрали урны после зариновой атаки в токийском метро в 1995 году, совершенная сектой «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ). Террористы использовали урны для закладки контейнеров с отравляющим газом.

Также не встретить на улицах Токио и курящих людей, что удивляет, ведь в произведениях Харуки Мураками все его герои беспрестанно дымили. Мой муж был единственным исключением, и никто ему не делал замечаний (разве что охранники рядом с рестораном). Правила касательно курения значительно ужесточились после того, как страна начала готовиться к Олимпийским играм в 2020 году. После этого все японцы стали курить в специально отведенных для этого местах, которые в городе еще нужно поискать. Однако даже в Токио можно найти бары, в которых местные уходят в отрыв и дымят, женщин там не встретишь.

Проживание и технологии

В Токио мы останавливались у знакомого японца. Что интересно, не запирал свой таунхаус, абсолютно доверяя соседям и другим местным жителям. Из японских технологий особенно запомнилась ванна — хозяин дома наполнял ее и настраивал температуру воды дистанционно прямо из кухни. Отдельного внимания заслуживают унитазы с подогревом, встроенной раковиной и биде. В Японии такие установлены даже в самом захудалом кафе.

В Токио не так много исторических построек, в отличие от Осаки и Киото Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Отдельно стоит отметить токийское метро — в нем отличие от российского есть лифты прямо до поезда (правда, иногда их приходится поискать, не отчаивайтесь) и предусмотрены отдельные вагоны для мам с колясками. В общественных местах есть не только туалеты для мам с детьми, но и для пап с малышами.

На Окинаве мы останавливались в отеле. Из окна нашего номера открывался прекрасный вид на море. Персонал отеля отлично знал английский и постоянно выручал, вызывал такси и предоставлял зонтики.

Где побывать в Японии: Токио и Окинава

В Токио мы провели три дня. Посетили парк Уэно и местный зоопарк, а также прогулялись по парку Императорского дворца (дважды в день на территорию дворца, но не в само здание, водят экскурсии, мы от них воздержались). Так как в поездку мы брали ребенка, то музеи и галереи пришлось исключить, и Диснейлэнд тоже оставили на потом, когда малыш подрастет.

Прогулки по столице Японии, особенно в дождливый день, были пропитаны атмосферой из научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию». Неоновые вывески и экраны отражались на мокром асфальте, а в закоулке можно было наткнуться на небольшой храм с двориком и спящим охранником акитой-ину.

В самой южной точке Японии — Окинаве — мы остановились в городе под названием Чатан. Здесь же находится американская деревня — развлекательный комплекс с магазинами и ресторанами, где архитектура и атмосфера в стиле XX века гармонично сочетаются с окинавским колоритом. Несмотря на то, что мы путешествовали в конце октября, здания уже были украшены не только к Хэллоуину, но и к Рождеству. Множество огней, граффити с героями американских мультфильмов и пальмы, украшенные гирляндами — все это создает ощущение праздника и предоставляет лишний повод для фотографии.

Американская деревня - место притяжения туристов и местных на Окинаве Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Одна из визитных карточек острова — окинавское стекло. История его создания также связана с присутствием американских военных, которые выбрасывали бутылки из-под пива и содовой. Местные жители, заботящиеся о чистоте и сохранении природы, стали перерабатывать стекло, превращая его в настоящие произведения искусства, посуду и украшения лазурного цвета.

Также на острове мы посетили океанариум. Особенно там запомнились ныряющие в воду пингвины, зал с медузами и стеклянный пол, под которым расположен огромный аквариум с рыбами, скатом и небольшой акулой. Удалось пару раз искупаться, но все же осень на Окинаве — сезон дождей. Поэтому во время ливней и шторма мы закупались в местном торговом центре.

Несмотря на то, что в Японии располагается американская военная база и работает множество американских компаний, местное население активно противостоит оккупации. Они не говорят на английском, особенно молодежь, ценят свою культуру и искусство. На Окинаве дела обстоят немного иначе. Здесь по сей день разгуливают американские военные, а в последний день нашего прибывания там над головой даже летали их истребители.

Что поесть в Японии

В Японии мы не могли обойти стороной суши. Ели их несколько раз, в том числе сошими (свежая рыба без риса) и роллы. Также пробовали стейки (а точнее небольшие кусочки) из местной говядины вагю и кобе (мясо местных коров отличается особой мраморностью). Из необычных особенностей местных заведений — мясо приходилось жарить самим, поэтому прожарка была идеальной. Благодаря дорамам (азиатский сериал — прим. URA.RU), дошло дело и рамена (суп с лапшой).

В моменты, когда купаться опасно, спасатели вывешивают красный флаг, но играть в песок не запрещено Фото: предоставлено Дарьей Рябовой

Технологии проникли глубоко и в ресторанный бизнес. Несмотря на наличие официантов, в некоторых заведениях заказать им блюда невозможно — необходимо делать это через специальный экран. А в одном из ресторанов мы повстречали робота-официанта, разносившего заказы.

Отношение к русским