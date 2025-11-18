Награждение победителей прошло в креативном кластере «Домна» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге прошла церемония вручения одной из самых престижных предпринимательских премий — «Коммерсантъ года». Номинацию «Обрабатывающее производство», партнером которой выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), стало предприятие «ВГП-СпецТех». Награду компании вручил директор СОФПП Валерий Пиличев.

«Я хочу поблагодарить команду, без которой невозможны были бы эти сложные проекты. Также особо благодарны за доверие нашим партнерам. Когда мы приезжаем на завод, чтобы восстановить оборудование, первое, про что говорят нам заказчики: „До вас многие пробовали, и в конце концов мы потеряли время, потратили лишние деньги, а оборудование так и не восстановлено“. И когда к нам обращаются для того, чтобы мы двигали дело до конца, мы, конечно, не подводим и становимся долгосрочными партнерами», — поблагодарила директор по развитию компании Инна Старостина.

Валерий Пиличев подчеркнул, что СОФПП выступает партнером премии все годы ее существования. Он выразил благодарность бизнесменам и отметил их важную роль в экономике: «Предприниматели достойны всяческого восхваления, особенно в нынешнее время».

«ВГП-СпецТех» — это многопрофильное предприятие, которое работает на рынке более 14 лет. Компания специализируется на производстве высокотехнологичных компонентов и оборудования для стратегических отраслей российской промышленности. Среди них — железнодорожный транспорт, добыча полезных ископаемых и машиностроение.

Деятельность компании охватывает несколько ключевых направлений: разработка российского оборудования, создание оборудования критической инфраструктуры, модернизация промышленного оборудования с созданием интерфейса с открытым исходным кодом и комплектующими из дружественных стран. С 2016 года «ВГП-СпецТех» поставляет системы стеклоочистки и комплектующие для высокоскоростных электропоездов «Ласточка» и «Финист» производства «Уральских локомотивов».

Офис предприятия располагается в Екатеринбурге, а собственная производственная площадка — в поселке Рассоха Свердловской области. За время своей работы компания зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик оборудования, отвечающего современным требованиям и стандартам.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства играет значительную роль в развитии бизнес-среды в регионе. Фонд помогает малым и средним предприятиям получать доступ к ресурсам, знаниям и возможностям, которые способствуют их росту и успеху.