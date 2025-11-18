ХК «Автомобилист» разгромил «Нефтехимик»

Встреча состоялась на «УГМК-Арене» Фото: Александр Стародумов © URA.RU

В Екатеринбурге 18 ноября на «УГМК-Арене» хоккейный клуб «Автомобилист» уверенно победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Счет в матче открыл защитник «Авто» Ярослав Бусыгин. Дублем отличился Максим Денежкин, еще по одному голу забили Артем Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. От «Нефтехимика» шайбы забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Максим Федотов.