Свердловская фирма разработает проект для недостроенного СИЗО в Кургане

21 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Разработку проектной документации недостроенного СИЗО оценили в 13,8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Инпроэкс» из Екатеринбурга разработает проектно-сметную документацию для недостроенного здания СИЗО по улице 2-я Часовая, 46 в Кургане. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: разработка проектно-сметной документации, обмерные, изыскательские и обследовательские работы по объекту: „СИЗО-1 в Кургане на 608 мест, строительство режимного корпуса на 365 мест“. Победитель аукциона: ООО „Инпроэкс“. Цена контракта — 13 824 253 рублей», — указано в информации о процедуре заключения контракта. Также в работы подрядчика включено проведение первичной госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В прошлом году данные работы оценивались в два раза дешевле. Обследованием и проверкой имеющихся конструкций занималась компания «Регионстройуправление» из Башкирии за 5,8 млн рублей. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU пояснили, что цена контракта увеличилась из-за законодательства. Проектно-изыскательские работы на объекте должны провести до конца 2024 года, строительно-монтажные работы запланированы на 2025—2026 годы. Строительство здания курганского СИЗО на улице 2-й Часовой не могут завершить более шести лет. Во время возведения объекта субподрядчиком было присвоено около 47 млн рублей при монтаже технического оборудования. Руководителю компании получил три года лишения свободы за хищение и мошенничество в особо крупном размере. При этом вину экс-главы курганского УФСИН Ильгиза Ильясова в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве СИЗО доказать не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Инпроэкс» из Екатеринбурга разработает проектно-сметную документацию для недостроенного здания СИЗО по улице 2-я Часовая, 46 в Кургане. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: разработка проектно-сметной документации, обмерные, изыскательские и обследовательские работы по объекту: „СИЗО-1 в Кургане на 608 мест, строительство режимного корпуса на 365 мест“. Победитель аукциона: ООО „Инпроэкс“. Цена контракта — 13 824 253 рублей», — указано в информации о процедуре заключения контракта. Также в работы подрядчика включено проведение первичной госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В прошлом году данные работы оценивались в два раза дешевле. Обследованием и проверкой имеющихся конструкций занималась компания «Регионстройуправление» из Башкирии за 5,8 млн рублей. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU пояснили, что цена контракта увеличилась из-за законодательства. Проектно-изыскательские работы на объекте должны провести до конца 2024 года, строительно-монтажные работы запланированы на 2025—2026 годы. Строительство здания курганского СИЗО на улице 2-й Часовой не могут завершить более шести лет. Во время возведения объекта субподрядчиком было присвоено около 47 млн рублей при монтаже технического оборудования. Руководителю компании получил три года лишения свободы за хищение и мошенничество в особо крупном размере. При этом вину экс-главы курганского УФСИН Ильгиза Ильясова в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве СИЗО доказать не удалось.