Семья челябинского основателя «Красного&Белого» разбогатела на 1,7 млрд долларов

Семья основателя и совладельца алкосети «Красное и Белое», челябинца Сергея Студенникова, за 2023 год стала богаче на 1,7 млрд долларов. Такие данные приводит Forbes в рейтинге 125 россиян, в котором семья Студенникова заняла 44 место.
«Сергей Студенников и семья. Состояние 3,2 млрд долларов. Изменение: +1,7 млрд долларов», — говорится в рейтинге.
Ранее Студенников и его жена Людмила Соболева были единоличными владельцами сети. В январе 2019 года сеть «Красное&Белое» объединилась с конкурентами, с компанией «Бристоль» и ретейлером «Дикси». Летом 2023 года Студенников ввел в бизнес свою дочь Марию.
В этом же рейтинге председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников занял 13-е место. Его состояние оценивается в 10,6 млрд долларов. Это на 400 млн долларов выше, чем в 2023 году.
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