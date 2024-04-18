18 апреля 2024

Семья челябинского основателя «Красного&Белого» разбогатела на 1,7 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, красное и белое, красное-белое
Forbes посчитал состояние Студенниковых Фото:

Семья основателя и совладельца алкосети «Красное и Белое», челябинца Сергея Студенникова, за 2023 год стала богаче на 1,7 млрд долларов. Такие данные приводит Forbes в рейтинге 125 россиян, в котором семья Студенникова заняла 44 место.

«Сергей Студенников и семья. Состояние 3,2 млрд долларов. Изменение: +1,7 млрд долларов», — говорится в рейтинге.

Ранее Студенников и его жена Людмила Соболева были единоличными владельцами сети. В январе 2019 года сеть «Красное&Белое» объединилась с конкурентами, с компанией «Бристоль» и ретейлером «Дикси». Летом 2023 года Студенников ввел в бизнес свою дочь Марию.

В этом же рейтинге председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников занял 13-е место. Его состояние оценивается в 10,6 млрд долларов. Это на 400 млн долларов выше, чем в 2023 году.

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Семья основателя и совладельца алкосети «Красное и Белое», челябинца Сергея Студенникова, за 2023 год стала богаче на 1,7 млрд долларов. Такие данные приводит Forbes в рейтинге 125 россиян, в котором семья Студенникова заняла 44 место. «Сергей Студенников и семья. Состояние 3,2 млрд долларов. Изменение: +1,7 млрд долларов», — говорится в рейтинге. Ранее Студенников и его жена Людмила Соболева были единоличными владельцами сети. В январе 2019 года сеть «Красное&Белое» объединилась с конкурентами, с компанией «Бристоль» и ретейлером «Дикси». Летом 2023 года Студенников ввел в бизнес свою дочь Марию. В этом же рейтинге председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников занял 13-е место. Его состояние оценивается в 10,6 млрд долларов. Это на 400 млн долларов выше, чем в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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