В новом здании «К&Б» будет работать от 400 сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство семиэтажного офисного центра «Красное и белое» в Челябинске не согласовали на публичных слушаниях 18 мая. Часть вопросов потребовала дополнительных разъяснений и рассмотрения, заявил депутат гордумы Владимир Бодров.

«Комиссия считает, что на часть вопросов не было дано квалифицированных ответов. Информация будет внесена в протокол публичных слушаний. Проект офиса „К&Б“ будет вынесен на комиссию для изучения всех нюансов», — сообщил председатель комиссии, депутат гордумы Владимир Бодров.

Вопрос о строительстве офисного центра, который собирается возводить компания миллиардера и владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова рядом с главным офисом компании на улице Чайковского, 131, на публичных слушаниях обсуждался напряженно. В зале собралось более 200 человек. По словам депутата Калининского района Анны Мадаминовой, две трети мест заняли представители компании «Мистраль», являющейся инициатором проекта. Для возведения здания застройщику было необходимо разрешение на отклонение установленных параметров по части плотности застройки.

У жителей поселка Колхозный возникли вопросы по поводу паркинга, затенения их приусадебных участков, графика работы будущего интернет-кафе. По плану в саму парковку умещается 75 машиномест из 157, остальные придется парковать на прилегающих участках. При этом жители близлежащих домов сообщили, что им уже мешает парковка существующего здания «К&Б» на Чайковского, 131.

В свою очередь, представитель застройщика «Мистраль» пообещал благоустроить Колхозный поселок: провести асфальтированную дорогу внутрь поселка по улице Коммунальной, сделать освещение, озеленить территорию. При этом отметил, что участки были куплены уже с расчетом на то, что они расположены в деловой зоне. В результате возникших вопросов, на которые у застройщика не было убедительных ответов, вопрос был вынесен на комиссию.

Здание появится в районе улиц проспекта Победы и Братьев Кашириных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У жителей поселка Колхозный возникли вопросы по поводу машиномест, освещения садовых участков, попадающих в тень здания, графика работы будущего интернет-кафе и машиномест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель застройщика «Мистраль» пообещал, что будет проведено благоустройство поселка: появится асфальтированная дорога по улице Коммунальной, будет проведено освещение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU