В ХМАО вдвое подскочила заболеваемость ОРВИ

В ХМАО за неделю вдвое подскочила заболеваемость ОРВИ. За вторую неделю сентября зарегистрировано 90 случаев. Этот показатель на 99,1% выше уровня предыдущей недели, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«За неделю с 8 по 14 сентября 2025 зафиксировано 90 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 99,1%. Случаев гриппа не зарегистрировано», — отметило ведомство на официальном сайте.
Коронавирусом за неделю заболели 11 человек на каждые 100 тысяч жителей. Болезнь проходила в форме простуды. Столько же случаев заболевания пришлось на пневмонию — это на 14,5% больше, чем неделей раньше. Почти половина заболевших — дети (41,6%).
Ранее URA.RU писало, что в первую неделю сентября заболеваемость ОРВИ в Югре выросла более чем на 30%. А число внебольничных пневмоний увеличилось почти на 20%.
