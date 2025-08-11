11 августа 2025

Стоимость фермы в пермской аномальной зоне возросла в два раза

В деревне Молебка Пермского края продается агроферма за 16,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пермской аномальной зоне предлагают заняться агробизнесом
В пермской аномальной зоне предлагают заняться агробизнесом Фото:

В деревне Молебка Пермского края, которая известна всей стране как аномальная зона, продается агропромышленный комплекс. Стоимость объекта — 16,5 млн рублей. Годом ранее ферму пытались продать за 7 млн рублей.

«Предлагаю к продаже современны комплекс. Общая площадь земли — пять гектар. Два жилых дома. Сфера применения — молочное скотоводство, птицефабрика. Стоимость — 16,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В стадо входит 136 голов крупного рогатого скота, 50 баранов и две лошади. В стоимость входит мотоблок и автомобиль Нива. Год назад этот комплекс продавался за 7 млн рублей.

Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная зона. Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что там неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского муниципального округа продается база отдыха с посуточным проживанием — банный комплекс. Стоимость объекта составляет 27 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Молебка Пермского края, которая известна всей стране как аномальная зона, продается агропромышленный комплекс. Стоимость объекта — 16,5 млн рублей. Годом ранее ферму пытались продать за 7 млн рублей. «Предлагаю к продаже современны комплекс. Общая площадь земли — пять гектар. Два жилых дома. Сфера применения — молочное скотоводство, птицефабрика. Стоимость — 16,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В стадо входит 136 голов крупного рогатого скота, 50 баранов и две лошади. В стоимость входит мотоблок и автомобиль Нива. Год назад этот комплекс продавался за 7 млн рублей. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная зона. Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что там неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского муниципального округа продается база отдыха с посуточным проживанием — банный комплекс. Стоимость объекта составляет 27 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...