Стоимость фермы в пермской аномальной зоне возросла в два раза

В деревне Молебка Пермского края, которая известна всей стране как аномальная зона, продается агропромышленный комплекс. Стоимость объекта — 16,5 млн рублей. Годом ранее ферму пытались продать за 7 млн рублей.
«Предлагаю к продаже современны комплекс. Общая площадь земли — пять гектар. Два жилых дома. Сфера применения — молочное скотоводство, птицефабрика. Стоимость — 16,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В стадо входит 136 голов крупного рогатого скота, 50 баранов и две лошади. В стоимость входит мотоблок и автомобиль Нива. Год назад этот комплекс продавался за 7 млн рублей.
Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная зона. Это место на протяжении десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что там неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в селе установлен памятник инопланетянину.
