Точка притяжения молодежи: что предлагает Арт-резиденция «Сова» жителям ЯНАО

В 2025 году в Новом Уренгое открыли масштабное пространство — арт-резиденцию «Сова». Почему она считается точкой притяжения для молодежи, кто может там заниматься и как в ней провести досуг — проверил на себе корреспондент URA.RU.

Когда в Новом Уренгое появилась арт-резиденция «Сова»

Открытая в 2025 году арт-резиденция быстро стала местом притяжения для молодежи и резидентов, где каждый может реализовать себя в сфере креативных индустрий. На площади четырех тысяч квадратных метров находятся различные пространства для творческого досуга жителей города. На ее площадках проходят масштабные форумы федерального уровня, творческие мастер-классы, выставки и концерты.

Локеры для резидентов Фото: Татьяна Крачук

На территории арт-резиденции для посетителей представлены различные пространства для творчества. Но первое, что вы увидите попав туда, это ресепшен с администратором и оборудованную комфортную зону ожидания со стильной мебелью. Также интересной и продуманной деталью стали локеры — так называемые ячейки для хранения вещей. Но воспользоваться ими могут только резиденты.

Смело можно сказать, что сердцем «Совы» считается многофункциональный концертный зал на 350 человек. Он оснащен самым современным, проекционным, световым и звуковым оборудованием. В зале проходят различные мероприятия: от форумов федерального масштаба до выступления артистов. Еще на первом этаже расположен фирменный магазин «Ямолод.стиль». Там каждый может купить стильный мерч с символикой Ямала: футболку, свитшот, костюм или головной убор. Помимо этого, на первом этаже есть три танцевальных зала, где проходят занятия по хореографии и другим направлениям.

На цокольном этаже посетителей «Совы» ожидает также небольшой ресепшен с зоной ожидания. Там же располагается большая фотостудия со всем необходимым и современным оборудованием, которую можно взять в аренду. Далее можно посетить студию звукозаписи и киберпространство, где проходят турниры по киберспорту, занятия по графическому дизайну, программированию и 3D-моделированию.









В следующем зале вас ждет творческая мастерская. Здесь можно принять участие в мастер-классах по флористике, написать картину и сделать поделки из эпоксидной смолы. Еще специалисты проводят занятия по столярным работам. В следующем помещении базируются музыканты: там местные кавер-группы и коллективы проводят репетиции. Репетиционная студия оснащена всем необходимым оборудованием. Также на цокольном этаже обустроена студия дизайна и моды, где шьют наряды, после чего их демонстрируют в рамках мероприятий.





Швейная мастерская Фото: Татьяна Крачук

Далее мы поднимаемся на второй этаж, где первым делом в глаза бросается огромная коворкинг-зона. Также за счет мобильности, эта территория может превратиться в пространство неформального образования, где проходят различные лекции, нетворкинги или выступления спикеров. Там же расположено помещение под ресторан с детской комнатой.





Коворкинг-зона Фото: Татьяна Крачук

Как попасть в арт-резиденцию: что нужно для участия в мероприятиях

Если вы активная молодежь и вам интересны мероприятия, которые проходят в резиденции, то предварительно можно посмотреть афишу в соцсетях и прийти в указанное время. Также можно записаться через администратора, который пригласит специалиста и вам проведут экскурсию. Если вы хотите стать резидентом, то необходимо представить концепцию авторского проекта. После защиты экспертный совет решит, кто войдет в состав резидентов. Авторы самых интересных и креативных предложений могут рассчитывать на поддержку стартапов.





Детская комната Фото: Татьяна Крачук

Чему можно научиться на площадке «Совы»: образовательные мероприятия

Арт-резиденция задумывалась как место, ориентированное на развитие проектов резидентов, расширение сообществ и дополнительное образование. Поэтому там несколько раз в неделю проходят занятия школы «Ямолод». Ребята могут попробовать себя в разных направлениях: журналистика, гейм-дизайн, саунд-дизайн, графический дизайн и руководитель проекта. Есть занятия по вокалу и хореографии. Уроки проходят бесплатно, а проводят их местные специалисты.

