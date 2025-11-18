Сезон окончен: ямальский газ больше не будут экспортировать в Китай
Сезон отгрузок газа с заводов Ямала закончен
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В ООО «Ямал СПГ» отправили последнюю в этом сезоне партию сжиженного природного газа. Навигация по Севморпути окончена. Отгрузки в этом году показали снижение на 18%, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков бельгийской компании Kpler.
«Завод „Ямал СПГ“ НОВАТЭКа отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — навигация по восточному сектору Севморпути 2025 года окончена», — сообщает газета. В 2025 году завод снизил отгрузки СПГ на 18% по сравнению с итогами прошлого года, то есть до 1,96 млн тонн.
С проекта НОВАТЭК на азиатский рынок по Севморпути отгрузили 28 партий газа, а в 2024-м — 35 партий. "Снижение объясняется летними ремонтными работами на заводе", — поясняет источник.
Также сообщается, навигационный сезон окончили и на другом заводе ямальской корпорации — «Арктик СПГ-2». Проект находится под блокирующими санкциями США, однако экспорт в Китай составил около 840 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что танкеры «Ямал СПГ», принадлежащие НОВАТЭК, продолжают ходить в порт Сабетта, вместо того, чтобы начать перевалку грузов на острове Кильдине (Мурманская область). Подобные проблемы с логистикой у завода наблюдаются впервые за последние годы.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!