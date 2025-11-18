Пенсионерка в ЯНАО отдала аферистам миллионные накопления

79-летняя женщина отдала мошенникам все личные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску (ЯНАО) возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после хищения накоплений в размере 2,38 млн рублей у 79-летней местной жительницы. Злоумышленники представились сотрудниками почтовой службы и ФСБ, сообщает окружная полиция.

«Заявительнице 7 ноября 2025 года поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудником почтовой службы. Она запросила у ноябрянки код из смс-сообщения для подтверждения доставки посылки. Потерпевшая, ожидавшая посылку, сообщила код. Вскоре ей перезвонил мужчина, назвавшийся начальником ФСБ», — сообщается на сайте окружного управления МВД.

Мнимый сотрудник госбезопасности заявил, что код якобы использовали мошенники для кражи денег с ее счета, а средства были переведены «террористу», и предупредил о риске привлечения пожилой женщины к ответственности за пособничество. Позже с пенсионеркой начала общаться другая участница схемы, которая представилась сотрудницей спецслужбы и попросила называть ее «доченькой» для конспирации. Под видом помощи в «возврате» денег она дала указания купить новый смартфон, оформить новую SIM-карту и установить приложение, позволявшее удаленно управлять устройством.

Мошенники также организовали поездки женщины к банкоматам и инструктировали ее по телефону, как совершать бесконтактные переводы через технологию NFC. В течение недели пожилая жительница Ноябрьска многократно переводила деньги, находясь под психологическим давлением, и в итоге лишилась всех накоплений.