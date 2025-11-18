Концепция природного парка на Полярном Урале обрастает новыми идеями Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проект этнопарка «Арктика» на Полярном Урале объединит в своей концепции традиции и мифологию коренных народов Ямала. В Салехарде состоялась защита двух дизайн-концепций будущего парка. Их решено включить в мастер-план этнопарка, который станет частью туристического кластера «Рай-Из» в природном парке «Ингилор».

Концепция дизайн-проекта этнопарка «Арктика» Фото: Правительство ЯНАО

«Проект этнопарка „Арктика“ объединит традиции и мифы коренных народов Ямала. В разработку вошли две концепции будущего парка. Их разработали студенты ведущих вузов Тюмени, Санкт-Петербурга и Москвы во время научно-познавательной экспедиции „ЭтноАрктика“. Защита прошла в окружной столице», — говорится в релизе на сайте окружного правительства.

Генеральный директор АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» Олег Клочков отметил, что Арктический этнопарк будет выполнять роль ключевой площадки для межкультурного диалога на территории курорта. Он подчеркнул, что проект предоставит посетителям возможность глубже ознакомиться с традиционным укладом жизни коренных народов. Кроме того, туристы смогут насладиться общением с животными, покататься на упряжках, попробовать блюда местной кухни и изготовить сувенир вручную.

Продолжение после рекламы

Экспертной комиссии представили две концепции. Первая предполагает полное погружение в быт и традиции коренных народов в летний и зимний периоды. Вторая опирается на местные легенды и мифы, где мир делится на три уровня существования — нижний, средний и верхний.

На основе этих идей студенты сформировали комплексное видение парка: от функционального зонирования и архитектурного облика до айдентики и схемы продвижения. Перед защитой участники экспедиции изучили мастер-план туркластера «Рай-Из», ознакомились с бытом коренных жителей Ямала и провели предпроектный анализ этнографических комплексов в арктических регионах России и других стран.

Туристический кластер «Рай-Из» реализуется на территории природного парка «Ингилор» площадью более одного млн гектаров в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Ключевым объектом станет горнолыжный комплекс «Рай-Из» — первый в стране туристический проект в Арктике, создаваемый с нуля по концессионному соглашению на 30 лет. Инвестором выступает консорциум Банка ГПБ с участием AZIMUT Hotels и СТК «Шерегеш».