24 февраля 2025

В ЯНАО работник предприятия почти год трудился без зарплаты

«Чистый город» в ЯНАО задолжал 230 тысяч рублей своему сотруднику
© Служба новостей «URA.RU»
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Долг перед работником копился почти год
Долг перед работником копился почти год Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ООО «Чистый город» 10 месяцев не платило заработную плату своему сотруднику. Образовался долг в размере 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает окружная прокуратура.

«Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная плата на протяжении 10 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 230 тысяч рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что ООО «Ямалнефтегазстрой» из Нового Уренгоя задолжала 148 сотрудникам, в том числе вахтовикам более шести миллионов рублей. Руководителю предприятия внесли представление. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ООО «Чистый город» 10 месяцев не платило заработную плату своему сотруднику. Образовался долг в размере 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает окружная прокуратура. «Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная плата на протяжении 10 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 230 тысяч рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Возбуждено уголовное дело.  Ранее сообщалось, что ООО «Ямалнефтегазстрой» из Нового Уренгоя задолжала 148 сотрудникам, в том числе вахтовикам более шести миллионов рублей. Руководителю предприятия внесли представление. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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