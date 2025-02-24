В ЯНАО работник предприятия почти год трудился без зарплаты

В Новом Уренгое (ЯНАО) ООО «Чистый город» 10 месяцев не платило заработную плату своему сотруднику. Образовался долг в размере 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает окружная прокуратура.
«Установлено, что в организации работнику не выплачивалась заработная плата на протяжении 10 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 230 тысяч рублей. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ООО «Ямалнефтегазстрой» из Нового Уренгоя задолжала 148 сотрудникам, в том числе вахтовикам более шести миллионов рублей. Руководителю предприятия внесли представление.
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