Как изменилась стоимость жилья в ЯНАО за десять месяцев текущего года

Средняя цена квадратного метра в ЯНАО составила 221 тысячу рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Салехарда составила 221 тысячу рублей. На вторичном рынке цена оказалась ниже — 171 тысяча рублей за квадратный метр. О том, что происходит на рынке недвижимости ЯНАО URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Сделки на первичном рынке недвижимости в ЯНАО

За первые 10 месяцев текущего года в ЯНАО заключено 689 договоров долевого участия (ДДУ). Средняя площадь реализуемых квартир составила 59 квадратных метров. При средней стоимости квадратного метра 221 000 рублей однокомнатные квартиры в Салехарде в среднем продаются за 10,2 миллиона рублей. Стоимость двухкомнатных квартир — 16,1 миллиона рублей, а трехкомнатных — 12,4 миллиона рублей.

Роль ипотеки на первичном рынке недвижимости ЯНАО

При текущем уровне цен субсидируемые государством ставки по ипотеке остаются ключевым фактором, стимулирующим спрос на первичном рынке недвижимости Ямала. Среди популярных программ — «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека» и «Арктическая ипотека» В среднем за 10 месяцев 2025 года 72 % сделок в ЯНАО совершались с привлечением жилищного кредита. Хотя показатель немного снизился по сравнению с прошлым годом (на два процентных пункта), ипотека по-прежнему играет значительную роль в рынке недвижимости региона.

Сделки на вторичном рынке недвижимости ЯНАО