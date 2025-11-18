Дискуссия о новом бюджете ЯНАО и последняя партия газа в Китай: события дня в округе

В ЯНАО принимают бюджет на ближайшие три года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Законодательном собрании ЯНАО прошло расширенное заседание Комитета по экономической политике, бюджету и ЖКХ, депутаты планируют бюджет округа на следующий год, последняя в этом сезоне партия сжиженного природного газа отправилась из Ямала в Китай и федеральные власти высоко оценили достижения округа по строительству инфраструктуры. Об этих и других событиях в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.

Новый бюджет ЯНАО на три ближайшие года

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО рассматривают проект закона об окружном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов. По данным парламента, доходы ямальского бюджета в 2026 году составят 355 млрд рублей, в 2027 году — 380,8 млрд рублей, в 2028 году — 398,2 млрд рублей.

Последняя партия ямальского газа ушла в Китай

Из ЯНАО отправили последнюю в этом сезоне партию сжиженного природного газа в Китай. Навигация по Севморпути окончена. Отгрузки в этом году показали снижение на 18%.

Продолжение после рекламы

Артюхов рассказал в Москве о достижениях Ямала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где рассказал о достижениях округа в ликвидации ветхого жилья и строительстве дорог. Особое внимание было уделено проекту реконструкции аэропорта в Салехарде, как основного транспортного хаба для развития внутреннего туризма.

В ЯНАО изменили порядок выплат опекунам и приемным родителям

Теперь на Ямале срок предоставления государственной услуги будет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. Решение о назначении выплат принимается уполномоченным органом в однодневный срок со дня получения документов.

Новый ресторан в Салехарде откроется на два дня в тестовом режиме