Молодые жители ЯНАО активно перевыпускают карты для культурных мероприятий
Молодые ямальцы перевыпускают карты активнее, чем в других регионах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Ямальская молодежь активно перевыпускает «Пушкинские карты», которые дают возможность бесплатного посещения культурных мероприятий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.
«Жители ЯНАО получили 9 529 обновленных Пушкинских карт. Ямальцы перевыпускают их активнее, чем, например, жители Карелии, Республики Алтай или Новгородской области, там молодые люди оформили чуть более 8 тыс. карт», — отметили в пресс-службе банка.
ВТБ заранее начал переоформлять Пушкинские карты, чтобы пользователи не испытывали неудобств при посещении культурных мероприятий. Обновленная «Пушкинская карта» появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года, когда смена банка-оператора официально завершится.
Сейчас владельцы «Пушкинских карт» могут продолжать пользоваться версиями, выпущенными «Почта Банком», — они будут работать без изменений до 31 декабря. После этого начнет действовать новая карта, которая откроет доступ к культурным мероприятиям без необходимости подавать новые заявления.
