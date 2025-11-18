Молодые жители ЯНАО активно перевыпускают карты для культурных мероприятий

Молодые ямальцы перевыпускают карты активнее, чем в других регионах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ямальская молодежь активно перевыпускает «Пушкинские карты», которые дают возможность бесплатного посещения культурных мероприятий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Жители ЯНАО получили 9 529 обновленных Пушкинских карт. Ямальцы перевыпускают их активнее, чем, например, жители Карелии, Республики Алтай или Новгородской области, там молодые люди оформили чуть более 8 тыс. карт», — отметили в пресс-службе банка.

ВТБ заранее начал переоформлять Пушкинские карты, чтобы пользователи не испытывали неудобств при посещении культурных мероприятий. Обновленная «Пушкинская карта» появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года, когда смена банка-оператора официально завершится.

