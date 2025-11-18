Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

Молодые жители ЯНАО активно перевыпускают карты для культурных мероприятий

Молодые ямальцы перевыпустили почти десять тысяч «Пушкинских карт»
18 ноября 2025 в 18:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Молодые ямальцы перевыпускают карты активнее, чем в других регионах

Молодые ямальцы перевыпускают карты активнее, чем в других регионах

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ямальская молодежь активно перевыпускает «Пушкинские карты», которые дают возможность бесплатного посещения культурных мероприятий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Жители ЯНАО получили 9 529 обновленных Пушкинских карт. Ямальцы перевыпускают их активнее, чем, например, жители Карелии, Республики Алтай или Новгородской области, там молодые люди оформили чуть более 8 тыс. карт», — отметили в пресс-службе банка.

ВТБ заранее начал переоформлять Пушкинские карты, чтобы пользователи не испытывали неудобств при посещении культурных мероприятий. Обновленная «Пушкинская карта» появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года, когда смена банка-оператора официально завершится.

Продолжение после рекламы

Сейчас владельцы «Пушкинских карт» могут продолжать пользоваться версиями, выпущенными «Почта Банком», — они будут работать без изменений до 31 декабря. После этого начнет действовать новая карта, которая откроет доступ к культурным мероприятиям без необходимости подавать новые заявления.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал