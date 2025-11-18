Достижения Ямала по достоинству оценили на федеральном уровне
За семь лет инфраструктура ЯНАО значительно улучшилась
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», ликвидацию аварийного жилья и инфраструктурные планы региона, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Семь лет назад поставили амбициозную задачу — ликвидировать миллион квадратных метров аварийного жилья», — отметил Артюхов. За это время жилищные условия улучшили 62 тысячи жителей Ямала.
Как отметил Марат Хуснуллин, на начало ноября в ЯНАО введено 243 тысячи квадратных метров жилья. Наблюдается прирост на шесть процентов по многоквартирным домам — сдано 162,5 тысячи квадратных метров.
На федеральном уровне также фиксируется рост доли региональных трасс ЯНАО, соответствующих нормативам, до 79,8%. Отмечен и потенциал дальнейшего расширения сети автодорог в связке с застройкой опорных населенных пунктов.
Отдельный блок встречи был посвящен инфраструктурным проектам. Ранее президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил предоставление ЯНАО казначейских инфраструктурных кредитов более чем на девять миллиардов рублей. Средства направят на создание туристической и инженерной инфраструктуры. Также была отмечена модернизация коммунальной инфраструктуры, включая инженерные сети в быстрорастущих городах округа. Особое внимание уделили проекту реконструкции аэропорта в Салехарде. Этот объект рассматривается как ключевой для транспортной доступности округа и развития внутреннего туризма.
