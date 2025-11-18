Достижения Ямала по достоинству оценили на федеральном уровне

За семь лет инфраструктура ЯНАО значительно улучшилась Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», ликвидацию аварийного жилья и инфраструктурные планы региона, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Семь лет назад поставили амбициозную задачу — ликвидировать миллион квадратных метров аварийного жилья», — отметил Артюхов. За это время жилищные условия улучшили 62 тысячи жителей Ямала.

Как отметил Марат Хуснуллин, на начало ноября в ЯНАО введено 243 тысячи квадратных метров жилья. Наблюдается прирост на шесть процентов по многоквартирным домам — сдано 162,5 тысячи квадратных метров.

На федеральном уровне также фиксируется рост доли региональных трасс ЯНАО, соответствующих нормативам, до 79,8%. Отмечен и потенциал дальнейшего расширения сети автодорог в связке с застройкой опорных населенных пунктов.