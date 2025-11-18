Премию за вклад в молодежную политику Ямала увеличили в два раза
В текущем году премия за вклад в молодежную политику будет юбилейной
В ЯНАО стартовала заявочная кампания на 15-ю юбилейную премию за вклад в реализацию молодежной политики округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ямала.
«В этом году увеличен общий призовой фонд с 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей, добавлены новые номинации и расширен возраст участников», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Всего будет вручено 25 премий.
В номинациях «Событие года», «Событие года. Муниципалитеты», «Я.голос молодых» и «Спецпроект» предусмотрены награды по 100 тысяч рублей. Победители в категориях «Я.профессионал» и «Я.наставник» получат по 75 тысяч рублей. Лауреаты номинаций «Я.будущее», «Я.добро» и «Я.патриот» — по 40 тысяч рублей.
В этом году организаторы ввели три новые номинации и изменили возрастные рамки для части участников. Теперь на премию в категориях «Я.добро» и «Я.патриот» могут претендовать ямальцы от 12 до 22 лет. Для руководителей клубных молодежных объединений «Школы Ямолод» и наставников Движения Первых создана отдельная номинация «Я.наставник». В департаменте пояснили, что идея этой категории появилась во время проекта «Честный маршрут», когда губернатор Дмитрий Артюхов встретился с активистами и наставниками Движения Первых в обновленном молодежном центре Муравленко.
