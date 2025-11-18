Премию за вклад в молодежную политику Ямала увеличили в два раза

В текущем году премия за вклад в молодежную политику будет юбилейной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ЯНАО стартовала заявочная кампания на 15-ю юбилейную премию за вклад в реализацию молодежной политики округа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ямала.

«В этом году увеличен общий призовой фонд с 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей, добавлены новые номинации и расширен возраст участников», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Всего будет вручено 25 премий.

В номинациях «Событие года», «Событие года. Муниципалитеты», «Я.голос молодых» и «Спецпроект» предусмотрены награды по 100 тысяч рублей. Победители в категориях «Я.профессионал» и «Я.наставник» получат по 75 тысяч рублей. Лауреаты номинаций «Я.будущее», «Я.добро» и «Я.патриот» — по 40 тысяч рублей.

