16 октября 2025

Пермь стала одним из лидеров по продажам новостроек

За три месяца застройщики продали около 2 тысяч квартир
За три месяца застройщики продали около 2 тысяч квартир

С июля по сентябрь 2025 года в Перми количество сделок на первичном рынке недвижимости увеличилось на 32,2% по сравнению со вторым кварталом этого же года. Такой показатель позволил столице Прикамья занять пятое место среди городов-миллионников по росту продаж новостроек, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«Пермь показала уверенный рост числа сделок с новостройками в третьем квартале 2025 года — на 32,2% по сравнению со вторым кварталом, что ставит город на пятое место по темпам роста продаж строящегося жилья среди всех городов-миллионников. Всего за последние три месяца в городе было продано порядка 1,8 тысячи квартир в новостройках общей площадью более 84 тысяч квадратных метров», — отметили эксперты.

Аналитики добавили, что количество нераспроданных метров снизилось на 1,7%, а число сделок за год выросло на 34,7%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, важным фактором роста продаж стало снижение ключевой ставки. Также на спрос повлияли специальные предложения застройщиков. Поэтому количество сделок увеличилось во всех миллионниках.

