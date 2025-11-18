Екатеринбуржцы смогут добираться до Москвы в четыре раза быстрее обычного

Все проекты ВСМ планируют построить к 2040 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург позволит сократить время пути с нынешних 28 до 6,5 часов. Это следует из данных РЖД.

«ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1532 километров. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5-8 часов вместо нынешних 25-28 часов», — передает РИА Новости содержимое материалов компании.