Екатеринбуржцы смогут добираться до Москвы в четыре раза быстрее обычного
Все проекты ВСМ планируют построить к 2040 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург позволит сократить время пути с нынешних 28 до 6,5 часов. Это следует из данных РЖД.
«ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1532 километров. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5-8 часов вместо нынешних 25-28 часов», — передает РИА Новости содержимое материалов компании.
Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что все проекты высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. Ветка обойдется в 580 млрд рублей. Строительством поездов будут заниматься на площадке «Уральских локомотивов». Подробнее о федеральном проекте — в отдельном сюжете URA.RU.
