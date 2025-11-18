Экс-глава пермского минздрава Вадим Плотников остается под арестом
Он обвиняется в получении взятки в виде жилого дома стоимостью 17,6 млн рублей
Экс-министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников останется под домашним арестом. Прокуратура намеревалась оспорить эту меру пресечения, но апелляционная жалоба ведомства осталась без удовлетворения.
«Решение Свердловского краевого суда оставить в силе в полном объеме. Оставить Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста», — передает корреспондент URA.RU решение судьи.
Журналист также передала некоторые подробности процесса. В частности, в заседании прокуратура предъявила справку из спорткомплекса «Олимпия» о том, что Плотников его регулярно посещает. Представитель ведомства сделал вывод, что у подозреваемого нет заболеваний, которые препятствуют его помещению в СИЗО. В ответ защита предоставила документы из городской клинической больницы № 4. В них говорится о болезни сердца. Кроме того, в заседании были заслушаны характеристики от дочерей Плотникова. Одна из них живет в Санкт-Петербурге, другая — в Великобритании.
Бывший глава краевого минздрава Вадим Плотников обвиняется в получении взятки в виде жилого дома стоимостью 17,6 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Ранее Свердловский районный суд отправил Плотникова под домашний арест, его законность подтвердил и краевой суд.
