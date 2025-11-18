Экс-глава пермского минздрава Вадим Плотников остается под арестом

Журналист также передала некоторые подробности процесса. В частности, в заседании прокуратура предъявила справку из спорткомплекса «Олимпия» о том, что Плотников его регулярно посещает. Представитель ведомства сделал вывод, что у подозреваемого нет заболеваний, которые препятствуют его помещению в СИЗО. В ответ защита предоставила документы из городской клинической больницы № 4. В них говорится о болезни сердца. Кроме того, в заседании были заслушаны характеристики от дочерей Плотникова. Одна из них живет в Санкт-Петербурге, другая — в Великобритании.