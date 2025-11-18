В Пермском крае взлетели цены на овощи, фрукты и яйца

Особенно заметно выросли в цене огурцы и помидоры Фото: Илья Московец © URA.RU

В октябре 2025 года в Пермском крае зафиксирован рост цен на продукты питания на 1,2%. Наблюдаются существенные изменения в стоимости овощей. В частности, из-за сезонных факторов значительно увеличилась цена на огурцы и помидоры — на 16–26%.

«Стоимость большинства фруктов возросла в диапазоне от 0,1% до 15,3%. Однако цены на яблоки, груши и сухофрукты, напротив, снизились на 1–2,9%», — сказано на сайте Пермьстата.

Также отмечен рост цен на: куриные яйца — на 10,6%, мясокопчености — на 5%, субпродукты — на 2,3%, мясо птицы и говядину — на 1,6–1,9%, колбасные изделия — на 1,8%, сыры — на 1,3%, шоколад — на 4,8%, карамель — на 3,2%, зефир и пастилу — на 2,1%, натуральный растворимый кофе — на 4,9% и муку — на 2,6%. Снижение цен в пределах 3% зафиксировано на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (за исключением бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар.

