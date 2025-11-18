В Перми за 10 лет работы платных парковок удалось трехкратно сократить простои

Средняя продолжительность стояния автомобиля сократилась с более чем двух часов до 40 минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2026 году исполнится 10 лет с момента запуска системы платных парковок в Перми. В преддверии этого события в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» провели анализ результатов работы и оценили результативность проекта.

«Основная цель проекта — увеличение оборачиваемости парковочных мест — достигнута. Благодаря введению платных парковок средняя продолжительность пребывания автомобиля на парковке уменьшилась с более чем двух часов до 40 минут, то есть эффект составил почти трехкратное сокращение времени», — рассказал директор учреждения Дмитрия Артеменко «Вестям».

Система платных парковок начала функционировать в Перми с 2016 года. В настоящее время в городе работают шесть парковочных зон, где в будние дни с 09:00 до 19:00 стоимость парковки варьируется от 20 до 40 рублей в час. Пользователи могут приобрести абонементы на срок от 10 до 120 дней. При этом среди 38 российских городов с платными парковками (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Пермь имеет самые низкие тарифы.

