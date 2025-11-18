Пермские коммунисты воздержались от голосования за проект бюджета города

Доходы бюджета Перми в 2026 году запланированы в объеме 66,7 млрд рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы в первом чтении приняли проект бюджета города на 2026-2028 годы. Представители фракции КПРФ от голосования воздержались, так как считают документ в текущей редакции недостаточно социально ориентированным.

«Фракция КПРФ считает, что бюджет 2026 года должен быть более социальным не только в расходах на строительство и ремонт социальных объектов, но и чтобы жители нашего города ощущали эффективную поддержку во всех сферах жизнедеятельности. Фракция КПРФ не может поддержать проект бюджета в первом чтении», — заявил депутат Илья Власов. Большинство депутатов проект одобрили, представители КПРФ воздержались.