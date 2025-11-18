Логотип РИА URA.RU
Пермские коммунисты воздержались от голосования за проект бюджета города

Пермские депутаты приняли проект бюджета города на три года в первом чтении
18 ноября 2025 в 16:25
Доходы бюджета Перми в 2026 году запланированы в объеме 66,7 млрд рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы в первом чтении приняли проект бюджета города на 2026-2028 годы. Представители фракции КПРФ от голосования воздержались, так как считают документ в текущей редакции недостаточно социально ориентированным.

«Фракция КПРФ считает, что бюджет 2026 года должен быть более социальным не только в расходах на строительство и ремонт социальных объектов, но и чтобы жители нашего города ощущали эффективную поддержку во всех сферах жизнедеятельности. Фракция КПРФ не может поддержать проект бюджета в первом чтении», — заявил депутат Илья Власов. Большинство депутатов проект одобрили, представители КПРФ воздержались.

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что доходы городского бюджета в 2026 году запланированы в объеме 66,7 млрд рублей, в 2027 — 68,3 млрд рублей, в 2028 — 66,1 млрд рублей. Расходы составят в 2026 году 69,8 млрд рублей, в 2027 — 71,6 млрд рублей, в 2028 — 65 млрд рублей. Наибольший объем средств — около 88,5 млрд рублей в трехлетнем периоде — приходится на сферу образования. Значительные суммы заложены также на дороги (22,7 млрд рублей), транспорт (31,3 млрд рублей), ЖКХ (15,4 млрд рублей) и благоустройство (10,4 млрд рублей).

