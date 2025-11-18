Мишустин сделал земли челябинского нацпарка «Зигальга» особо охраняемыми

Зигальга расположена на высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением присвоил статус особо охраняемых территорий и объектов землям национального парка «Зигальга» в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

«Перевести земли лесного фонда площадью 44573,09 гектара (Челябинская область, Катав-Ивановское лесничество) в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов», — говорится в распоряжении. Тем самым спустя ровно шесть лет после создания нацпарка 18 ноября 2019 года Минприроды РФ выполнило поручение правительства об обеспечении для «Зигальги» режима особой охраны природного комплекса.

Нацпарк «Зигальга» — первая в Челябинской области ООПТ, созданная в рамках нацпроекта «Экология». Он расположен на одном из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато и занимает более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель» «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

«Самый важный этап создания национального парка закончен. Но впереди еще предстоит создать лесничества, затем — документы лесного планирования, после чего „Зигальга“ сможет полноценно развиваться. Первые шаги уже сделаны. Так, в поселке Кордонный Катав-Ивановского района Челябинской работает информационный центр и визит-центр, для регистрации туристов. Попасть на маршрут к горе Поперечная можно по 60-метровой подвесной переправе через реку Юрюзань», — уточнили в нацпарке.