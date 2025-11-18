Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае возбудили дело после вырубки деревьев в заповедном лесу

В Пермском крае завели дело на лесорубов, уничтоживших деревья в охраняемой зоне
18 ноября 2025 в 17:31
Природоохранная прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На особо охраняемой природной территории «Нижневишерский», расположенной рядом с озером Нюхти в Красновишерском округе (Пермский край), была совершена незаконная вырубка леса. Проверку провела природоохранная прокуратура Березников. 

«Материалы были переданы в правоохранительные органы Возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по части 1 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере. Природоохранная прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования данного дела», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что нелегальные пермские лесорубы заплатили 3 млн за уничтожение деревьев. Инцидент произошел в Кунгуре. Предприниматель из Перми заключил соглашение с местными жителями, которые занимались лесозаготовками. Они произвели вырубку более трехсот деревьев без требуемых разрешений. При этом нанятые для работы люди не были осведомлены о противоправном характере деятельности.

