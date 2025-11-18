В Пермском крае возбудили дело после вырубки деревьев в заповедном лесу

«Материалы были переданы в правоохранительные органы Возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по части 1 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере. Природоохранная прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования данного дела», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что нелегальные пермские лесорубы заплатили 3 млн за уничтожение деревьев. Инцидент произошел в Кунгуре. Предприниматель из Перми заключил соглашение с местными жителями, которые занимались лесозаготовками. Они произвели вырубку более трехсот деревьев без требуемых разрешений. При этом нанятые для работы люди не были осведомлены о противоправном характере деятельности.