Трамп жестко оскорбил журналиста за неудобные вопросы об Эпштейне

«За несколько дней до того, как изменить свою позицию по вопросу публикации файлов Эпштейна, президент Дональд Трамп назвал журналистку „свиньей“ после того, как она спросила об упоминании его имени в электронных письмах, отправленных осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном», — передает телеканал .

Ранее издание Newsweek сообщило о потенциально компрометирующих материалах в отношении президента США в опубликованной переписке Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и имевшего связи с Дональдом Трампом. Переписка велась с братом Эпштейна — Марком. В ходе изучения писем, датированных 2018 годом, обнаружилось, что Марк Эпштейн просил брата выяснить у одного из американских чиновников, располагает ли президент России Владимир Путин информацией, которая может навредить репутации лидера США. Предпосылкой для такого вопроса послужило письмо, в котором, по некоторым данным, содержится информация о якобы имевшей место интимной связи Дональда Трампа с человеком, известным под прозвищем «Бубба» («Bubba»). Материалы, которые могут компрометировать президента США, уже попали в Конгресс, где вызвали определенный интерес. Стоит отметить, что это не первый сексуальный скандал, ассоциируемый с именем Трампа.