Транспортные полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием поезда и авто под Челябинском
Машинист и пассажиры «Орлана» не пострадали
Фото: Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте © URA.RU
В Челябинской области транспортные полицейские проводят комплекс мероприятий для установления причин столкновения электропоезда «Орлан» и мусоровоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, представители ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин столкновения электропоезда и грузового автомобиля на перегоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 18 ноября на 214 километре пикета пятого перегона станций «Есаульская — Ишалино» на регулируемом железнодорожном переезде. Установлено, что водитель машины выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с поездом. Водитель и пассажир грузового автомобиля госпитализированы в городскую больницу. Пассажиры электропоезда за медицинской помощью не обращались, добавили в пресс-службе ведомства.
