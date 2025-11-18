Транспортные полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием поезда и авто под Челябинском

Машинист и пассажиры «Орлана» не пострадали Фото: Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте © URA.RU

В Челябинской области транспортные полицейские проводят комплекс мероприятий для установления причин столкновения электропоезда «Орлан» и мусоровоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, представители ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин столкновения электропоезда и грузового автомобиля на перегоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.