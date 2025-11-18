Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Транспортные полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием поезда и авто под Челябинском

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с участием поезда и машины
18 ноября 2025 в 16:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Машинист и пассажиры "Орлана" не пострадали

Машинист и пассажиры «Орлана» не пострадали

Фото: Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте © URA.RU

В Челябинской области транспортные полицейские проводят комплекс мероприятий для установления причин столкновения электропоезда «Орлан» и мусоровоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, представители ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин столкновения электропоезда и грузового автомобиля на перегоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Авария произошла 18 ноября на 214 километре пикета пятого перегона станций «Есаульская — Ишалино» на регулируемом железнодорожном переезде. Установлено, что водитель машины выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с поездом. Водитель и пассажир грузового автомобиля госпитализированы в городскую больницу. Пассажиры электропоезда за медицинской помощью не обращались, добавили в пресс-службе ведомства. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал