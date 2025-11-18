Катание на упряжках и северное сияние: как жители Челябинска проведут зиму
Треть опрошенных челябинцев устроили бы охоту за северным сиянием
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Челябинске каждый третий респондент признался, что хотел бы зимой попробовать что-то новое. Из них 50% опрошенных хотели бы покататься на собачьих или оленьих упряжках, 31% устроили бы охоту за северным сиянием, а 26% посетили бы экскурсию на действующий ледокол, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Также челябинцы мечтают отправиться на подледную рыбалку с инструктором, а 10% — в зимний поход с ночевкой в лесу. При этом многие уже построили планы на зимний отдых — будут отдыхать на загородных базах, кататься на горных лыжах или сноуборде, рыбачить», — сообщили в пресс-службе.
Многие челябинцы заявили, что в этом году планируют что-то поменять в зимнем досуге. Они будут проводить больше времени на улице: гулять в парках, кататься на коньках и посещать ярмарки.
Для зимнего отдыха они закупят одежду, экипировку и другие вещи. Челябинцы приобретут новую теплую одежду и зимнюю обувь, а также специальную косметику, например, защитный крем от ветра. 36% приобретут спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары, а 29% — спортивную экипировку, например, горнолыжный костюм или термобелье.
