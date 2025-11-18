В Челябинске создадут областной молодежный центр
В Челябинской области будет создан областной молодежный центр, который объединит молодежные сообщества. Перспективы взаимодействия с подрастающим поколением обсудил глава региона Алексей Текслер на встрече с главой Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым.
«Такое пространство позволит сделать молодежную политику более открытой и доступной, а сам центр станет точкой притяжения и центром коммуникаций для всех молодежных движений региона», — сказал Текслер. Этот проект объединит молодежные организации, студенческие трудовые отряды и другие инициативные группы области на одной площадке.
Одним из ключевых вопросов стало проведение в Челябинске в 2026 году Всероссийского слета студенческих отрядов. В рамках мероприятия планируется подвести итоги 67-го трудового семестра, обсудить меры поддержки и развития студенческого отрядного движения, а также способы привлечения молодежи в отряды и популяризации их как площадки для профессионального и личностного развития молодых людей.
Кроме того, обсуждалась возможность организации совместного слета молодежных трудовых отрядов Челябинской области и Республики Беларусь. Такие мероприятия способствуют укреплению межгосударственного сотрудничества и обмену опытом между молодыми специалистами. Текслер отметил, что реализация подобных инициатив позволит продемонстрировать высокий уровень организации молодежных проектов в регионе и укрепить связи с федеральными органами власти и зарубежными партнерами.
Также глава региона подчеркнул значимость сотрудничества с Росмолодежью для успешной реализации проектов, нацеленных на поддержку молодежи, как на федеральном, так и на региональном уровне. По словам Текслера, партнерство с Росмолодежью создаст условия для запуска ряда значимых проектов в сфере молодежной политики.
Также губернатор сообщил, что Челябинск вошел в число финалистов конкурса на звание «Молодежная столица России 2026 года». Победитель будет определен в ходе народного голосования, которое стартует 1 декабря 2025 года. Конкурентами Челябинска за это звание станут Смоленск, Вологда, Салехард, Сыктывкар и Томск.
