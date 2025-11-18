Ряд остановок исключат из схемы движения тюменского автобуса

Изменения коснется маршрута №53 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 53 «мкр. Тюменский — ЖК „Звездный городок“». Из маршрута исключат ряд остановочных пунктов и улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 22 ноября изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 53 „мкр. Тюменский — ЖК „Звездный городок““. Из нее исключаются улицы Дружбы, Судоремонтная, Малиновского в прямом и обратном направлениях.»

Также изменения коснутся и части остановок автобуса. Среди них «Тюмень Сити молл», «ул. Мусоргского», «ул. Судоремонтная», «ул. Беляева», «ул. Малиновского», «Колледж водного транспорта», «с /о „Трудовик“», «ул. Тимофея Чаркова», «ул. Надира Сагдеева», «ул. Центральная», «ул. Сиреневая».

Продолжение после рекламы