Общество

Транспорт

Ряд остановок исключат из схемы движения тюменского автобуса

В Тюмени изменится схема движения автобуса №53
18 ноября 2025 в 17:04
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 53 «мкр. Тюменский — ЖК „Звездный городок“». Из маршрута исключат ряд остановочных пунктов и улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 22 ноября изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 53 „мкр. Тюменский — ЖК „Звездный городок““. Из нее исключаются улицы Дружбы, Судоремонтная, Малиновского в прямом и обратном направлениях.»

Также изменения коснутся и части остановок автобуса. Среди них «Тюмень Сити молл», «ул. Мусоргского», «ул. Судоремонтная», «ул. Беляева», «ул. Малиновского», «Колледж водного транспорта», «с /о „Трудовик“», «ул. Тимофея Чаркова», «ул. Надира Сагдеева», «ул. Центральная», «ул. Сиреневая».

С 22 ноября также изменятся схемы движения нескольких других автобусных маршрутов. Среди них № 21, 71, 98, 99, 100, 100к. Однако в данном случае остановки будут включены в маршрут автобусов.

