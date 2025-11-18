Логотип РИА URA.RU
Двух екатеринбуржцев обвинили в грабеже пятилетней давности: подробности дела

В Екатеринбурге отдают под суд двух мужчин по делу о грабеже в 2020-м
18 ноября 2025 в 20:30
Уголовное дело готовят к передаче в суд для рассмотрения по существу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге спустя пять лет 39-летнему электромонтажнику предъявили обвинение в групповом грабеже, которого он не совершал, считает защита. Мужчина отрицает вину и уверяет, что все это время даже не общался со своим предполагаемым подельником, рассказала URA.RU его защитник Екатерина Соколовская.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 14 июня 2020 года. Во время застолья у горожанина пропал телефон за 20 тысяч рублей. Спустя пять лет полицейские задержали двух подозреваемых. Силовики считают, что потерпевшего якобы избили, и забрали у него сотовый. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Сегодня моему подзащитному предъявили обвинение по п.п. „а“, „г“ ч. 2 ст. 161 УК РФ. Это повергло нас в шок. Потерпевший умер два года назад, мой доверитель изначально проходил свидетелем по этому делу. На работе он характеризуется положительно. Его сожительница — инвалид, за которой он ухаживает», — рассказала адвокат Екатерина Соколовская.

По ее словам, ее подзащитный дал следствию подробные показания, которые подтвердились документально. «В деле есть доказательства, которые подтверждают, что в тот день он пользовался лишь своим телефоном. Однако дело готовят к передаче в суд», — добавила Соколовская.

У монтажника проблем с законом никогда не было. Соколовская отметила, что он участвовал в строительстве многих муниципальных объектов в Екатеринбурге, в том числе больниц. «Между собой мужчины не общались с 2020 года. Да и тогда не были близко знакомы. Мой доверитель все пять лет был на связи с сотрудниками правоохранительных органов. Как он за пять лет из свидетеля превратился в обвиняемого, непонятно», — заключила адвокат. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

