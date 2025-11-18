Молодой человек посетил шоу «Давай поженимся» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга — 31-летний Сергей Бурсин — стал участником шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале». Мужчина пришел искать любовь после неудачного брака, однако внезапно в эфире оказалась его бывшая жена и устроила разбор полетов.

«Мануальный специалист, массажист. Подрабатывает фитнес-тренером. Ведет блог в соцсетях, снимается в рекламе магазинов. Живет в Екатеринбурге. Мечтает встретить Новый год на Мальдивах, сыграть главную роль в кино и увидеть, как сын поднимается на олимпийский пьедестал», — представили на шоу Сергея.

Участниц передачи мужчина предупредил, что бывшая супруга не может оставить его в покое, как через несколько минут она появилась в эфире и выступила с заявлением: «Я ожидала, что ты придешь и будешь рассказывать свою историю за моей спиной». По словам Екатерины, через три месяца после родов ей пришлось выйти на работу, так как Сергей недостаточно зарабатывал.

Продолжение после рекламы

Она призналась, что пришла на шоу, дабы забрать половину совместно нажитого имущества и предупредить девушек, что ее бывший распускает руки. Позже Сергей отправился к выбранной участнице, однако та ему отказала из-за разных характеров и интересов.

Фото: сайт «Первого канала»