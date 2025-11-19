Работница избиркома Курганской области написала повесть «Матильда» и победила в литературном конкурсе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудница Избирательной комиссии Курганской области Светлана Пушкина стала победителем регионального литературного конкурса «Пишем о СВОих». Победу ей принесла повесть «Матильда» в номинации «Проза». Об это сообщают в пресс-службе облизбиркома.

«В номинации „Проза“ первое место было присуждено Светлане Пушкиной за повесть „Матильда“. Через историю своей бабушки Матильды Павловны Моченовой автор рассказала о тяжелом периоде фашистской оккупации Донбасса, ужасе концлагерей, боли потерь и силе духа наших людей, которые сумели на изломе человеческих возможностей все преодолеть, выжить и победить»

Светлана Пушкина победила в литературном конкурсе Фото: Telegram/Избирательная комиссия Курганской области

В избиркоме региона Пушкина работает ведущим консультантом сектора информационного обеспечения и правовой культуры управления организации избирательного процесса. Для нее это первое прозаическое произведение.

