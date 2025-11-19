Сотрудник курганского избиркома победила в литературном конкурсе «Пишем о СВОих». Фото
Работница избиркома Курганской области написала повесть «Матильда» и победила в литературном конкурсе
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Сотрудница Избирательной комиссии Курганской области Светлана Пушкина стала победителем регионального литературного конкурса «Пишем о СВОих». Победу ей принесла повесть «Матильда» в номинации «Проза». Об это сообщают в пресс-службе облизбиркома.
«В номинации „Проза“ первое место было присуждено Светлане Пушкиной за повесть „Матильда“. Через историю своей бабушки Матильды Павловны Моченовой автор рассказала о тяжелом периоде фашистской оккупации Донбасса, ужасе концлагерей, боли потерь и силе духа наших людей, которые сумели на изломе человеческих возможностей все преодолеть, выжить и победить»
Светлана Пушкина победила в литературном конкурсе
Фото: Telegram/Избирательная комиссия Курганской области
В избиркоме региона Пушкина работает ведущим консультантом сектора информационного обеспечения и правовой культуры управления организации избирательного процесса. Для нее это первое прозаическое произведение.
Литературный конкурс «Пишем о СВОих» был учрежден Курганской областной организацией Союза писателей России, Курганским областным Советом ветеранов и общественной организацией «Содружество». Лейтмотивом литературных произведений, представленных на конкурсе, стало 80-летие Великой Победы, объявленный президентом России Год защитника Отечества. Раскрывались темы войны, героизма, тяжелого ратного труда, тягот и лишений, а также великий подвиг нашего народа. На суд конкурсной комиссии было представлено более 90 работ.
- Василий19 ноября 2025 10:38Кто-нибудь читал? Поделитесь впечатлениями.