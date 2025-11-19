Логотип РИА URA.RU
Общество

Сотрудник курганского избиркома победила в литературном конкурсе «Пишем о СВОих». Фото

19 ноября 2025 в 10:36
Работница избиркома Курганской области написала повесть «Матильда» и победила в литературном конкурсе

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудница Избирательной комиссии Курганской области Светлана Пушкина стала победителем регионального литературного конкурса «Пишем о СВОих». Победу ей принесла повесть «Матильда» в номинации «Проза». Об это сообщают в пресс-службе облизбиркома. 

«В номинации „Проза“ первое место было присуждено Светлане Пушкиной за повесть „Матильда“. Через историю своей бабушки Матильды Павловны Моченовой автор рассказала о тяжелом периоде фашистской оккупации Донбасса, ужасе концлагерей, боли потерь и силе духа наших людей, которые сумели на изломе человеческих возможностей все преодолеть, выжить и победить»

Светлана Пушкина победила в литературном конкурсе

Фото: Telegram/Избирательная комиссия Курганской области

В избиркоме региона Пушкина работает ведущим консультантом сектора информационного обеспечения и правовой культуры управления организации избирательного процесса. Для нее это первое прозаическое произведение.

Литературный конкурс «Пишем о СВОих» был учрежден Курганской областной организацией Союза писателей России, Курганским областным Советом ветеранов и общественной организацией «Содружество». Лейтмотивом литературных произведений, представленных на конкурсе, стало 80-летие Великой Победы, объявленный президентом России Год защитника Отечества. Раскрывались темы войны, героизма, тяжелого ратного труда, тягот и лишений, а также великий подвиг нашего народа. На суд конкурсной комиссии было представлено более 90 работ.

