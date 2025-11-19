Ради новостроек на восьми улицах Кургана под снос попадут частные дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане в районе школы № 50 планируют построить новый жилой квартал, который заменит существующий частный сектор. В рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) будущий застройщик расселит и снесет несколько жилых домов. Корреспондент URA.RU приводит подробный список с адресами объектов, подлежащих сносу.

Для строительства нового жилого комплекса в районе школы № 50 администрация города Кургана отдает под снос дома на восьми улицах, на которых расположено более сорока домов. Общая площадь будущей застройки — 37 тысяч квадратных метров. Частный сектор находится на нескольких участках.

ул. Василия Блюхера: 35, 37-39, 41, 47, 49, 51а, 53, 55, 58, 60

ул. Максима Горького: 210, 212, 232, з/у 232, 233, 234, 235, 236, 243, 245

ул. Бурова-Петрова: 38, 40, 42, 44, 48, 50, 50а, 56, 58

ул. Карла Маркса: 94, 94а,

ул. Новая: 20, 24, рядом с домом №29, 33

ул. Орлова: 47, 49

ул. Советская: 197, 201

ул. Односторонка: 15, 17, 19.

Комплексное развитие территорий предусматривает многоквартирные дома, заведения общепита, продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки, отделение связи и другие необходимые для жизни объекты. Реализовать проект планируют в течение 10 лет с даты вступления договора в силу. Стоимость лота — 64 млн рублей. Заявки на выкуп данной земли администрация будет принимать до 8 декабря этого года.