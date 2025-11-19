Какие дома снесут в районе школы №50 для строительства жилого комплекса в Кургане. Список
Ради новостроек на восьми улицах Кургана под снос попадут частные дома
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане в районе школы № 50 планируют построить новый жилой квартал, который заменит существующий частный сектор. В рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) будущий застройщик расселит и снесет несколько жилых домов. Корреспондент URA.RU приводит подробный список с адресами объектов, подлежащих сносу.
Для строительства нового жилого комплекса в районе школы № 50 администрация города Кургана отдает под снос дома на восьми улицах, на которых расположено более сорока домов. Общая площадь будущей застройки — 37 тысяч квадратных метров. Частный сектор находится на нескольких участках.
- ул. Василия Блюхера: 35, 37-39, 41, 47, 49, 51а, 53, 55, 58, 60
- ул. Максима Горького: 210, 212, 232, з/у 232, 233, 234, 235, 236, 243, 245
- ул. Бурова-Петрова: 38, 40, 42, 44, 48, 50, 50а, 56, 58
- ул. Карла Маркса: 94, 94а,
- ул. Новая: 20, 24, рядом с домом №29, 33
- ул. Орлова: 47, 49
- ул. Советская: 197, 201
- ул. Односторонка: 15, 17, 19.
Комплексное развитие территорий предусматривает многоквартирные дома, заведения общепита, продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки, отделение связи и другие необходимые для жизни объекты. Реализовать проект планируют в течение 10 лет с даты вступления договора в силу. Стоимость лота — 64 млн рублей. Заявки на выкуп данной земли администрация будет принимать до 8 декабря этого года.
Ранее URA.RU сообщало о планах администрации города построить новые жилые районы в границах улиц Бурова-Петрова и Омская. Также многоэтажки появятся в районе Дзержинского кольца, строительство предусматривает снос жилых домов и создание необходимой инфраструктуры.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!