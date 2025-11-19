В Курганской области снизилось производство молока и яиц

В Курганской области уменьшилось производство молока и яиц за 9 месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области за январь-октябрь этого года в хозяйствах всех категорий региона зафиксировано снижение производства молока на 7,6% и яиц на 1,8% по сравнению с прошлым годом. При этом число птицы увеличилось на 4%, а поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, снизилось. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

«В январе — октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 4,1%. Молока уменьшилось на 7,6%, яиц — на 1,8%. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 53,2% производства скота и птицы на убой, молока — 25,8%, яиц — 19,4%», — говорится в сообщении.

По итогам десяти месяцев 2025 года поголовье крупного рогатого скота составило 121,2 тыс. голов (96,3% к уровню прошлого года), в том числе коров — 50,3 тыс. голов (96,9%). Свиней насчитывается 71,3 тыс. голов (96,9%), овец и коз — 121,9 тыс. голов (95,1%). Птиц — 1,7 миллиона голов, что на 4% больше прошлогоднего показателя.

Продолжение после рекламы