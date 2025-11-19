Начальник СК и прокурор устроят выездной личный прием в курганском округе

Руководитель СУ СК Сергей Степанов и прокурор Владислав Московских проведут выездной личный прием граждан в прокуратуре Звериноголовского округа (Курганская область). Их визит в муниципалитет намечен на 21 ноября. Об этом сообщается в telegram-каналах ведомств.

«Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Сергей Степанов и прокурор Курганской области Владислав Московских проведут выездной личный прием граждан в прокуратуре Звериноголовского района. Адрес: село Звериноголовское, ул. Чапаева 186», — говорится в сообщениях.

Личный прием состоится 21 ноября в 11:00. В этот же день с 12:30 руководители ведомств также проведут совместный прием жителей Притобольного округа, который состоится в прокуратуре района. По всем поступившим обращениям будут организованы проверки. При наличии оснований примут необходимые меры реагирования.