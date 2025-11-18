Порошенко* устроил бунт в Раде
18 ноября 2025 в 15:55
В Верховной Раде произошла блокировка трибуны: Экс-президент Украины Петр Порошенко* вместе со сторонниками требуют отправить в отставку все правительство Украины. Политики блокировали трибуну в Верховной Рады. Кадры бунта приводит трансляция украинского парламента. *" - признан Минюстом террористом и экстремистом на территории России.
