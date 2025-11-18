Зеленский планирует отставку Ермака
18 ноября 2025 в 16:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен отправить в отставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Такую информацию сообщил депутат Верховной Рады Андрей Гончаренко* (внесен Минюстом в перечень террористов и экстремистов) . Со слов украинского политика, Зеленский планирует кадровую перестановку в ближайшее время.
