Путин принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград»
18 ноября 2025 в 16:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В России началось строительство атомного ледокола «Сталинград» . Разрешение на закладку дал президент России Владимир Путин. Российский лидер уверен, что ледокол «Сталинград» будет с гордостью носить историческое имя. подчеркнул особое значение развития атомного флота для России. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
