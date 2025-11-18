Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин рассказал о строительстве новых российских ледоколов

Путин: строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» будет идти по графику
18 ноября 2025 в 17:03
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» на Балтийском заводе будет осуществляться согласно установленному графику. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Строительство еще двух ледоколов этой серии, „Чукотка“ и „Ленинград“, продолжается на Балтийском заводе. Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично, в соответствии с заданными сроками», — заявил Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Трансляция мероприятия проходит в telegram-канале Кремля.

Ранее президент России дал разрешение на закладку атомного ледокола «Сталинград». В ходе мероприятия глава государства отметил, что судно будет достойно носить свое историческое название. Также он акцентировал внимание на важности и уникальности дальнейшего развития атомного флота для страны, передает деловое издание «Взгляд». 

