Путин рассказал о строительстве новых российских ледоколов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» на Балтийском заводе будет осуществляться согласно установленному графику. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Строительство еще двух ледоколов этой серии, „Чукотка“ и „Ленинград“, продолжается на Балтийском заводе. Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично, в соответствии с заданными сроками», — заявил Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Трансляция мероприятия проходит в telegram-канале Кремля.
Ранее президент России дал разрешение на закладку атомного ледокола «Сталинград». В ходе мероприятия глава государства отметил, что судно будет достойно носить свое историческое название. Также он акцентировал внимание на важности и уникальности дальнейшего развития атомного флота для страны, передает деловое издание «Взгляд».
