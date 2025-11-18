Бурунов, Борисов и дочь Пересильд: какие актеры полюбились россиянам в 2025 году

В 2025 году лучшими актерами зрители назвала Безрукова, Бурунова, Борисова и Петрова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России самым лучшим актером, по мнению зрителей, в 2025 году стал Сергей Безруков, а звание лучшего фильма досталось картине «Август», созданной по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Лучшими актрисами, как сообщил Аналитический центр ВЦИОМ, стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Какие актеры и отечественные картины полюбились россиянам в 2025 году — в материале URA.RU.

Лучшие актеры-2025

Первое место — Сергей Безруков

52-летний Сергей Безруков стал лучшим актером в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер получил целых 15% голосов зрителей, что позволило ему возглавить рейтинг лучших актеров России в 2025 году. Безруков — один из самых узнаваемых и талантливых актеров российского кинематографа и театра. Он родился в Москве, с ранних лет проявлял интерес к театру и актерскому мастерству, получил профессиональное образование в театральном вузе и начал карьеру с выступлений на театральной сцене, где быстро привлек внимание зрителей и критиков.

Безруков снялся во множестве фильмов и сериалов. В 2025-м вышло три картины с участием актера: драма «Искупление», где Безруков исполнил безымянного солдата; мини-сериал «Нюрнбергская история» — там Безруков играл гособвинителя Романа Руденко. Также вышла драма «Август», где актер сыграл старшего оперуполномоченного особого отдела контрразведки Смерш 3-го Белорусского фронта Павла Алехина. Именно эта картина была признана самой лучшей в уходящем году.

Второе место — Сергей Бурунов

Бурунов занял вторую строчку в рейтинге Фото: Роман Наумов © URA.RU

Второй место в рейтинге лучших актеров занял Бурунов, он получил на 1% меньше голосов, чем его коллега Безруков. Актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Бурунов тоже родился в Москве, сейчас ему 48 лет. С детства проявлял интерес к актерскому мастерству, хотя после школы и стал учиться на летчика-инженера, но был отчислен за неуспеваемость. После этого он выучился на актера, а первые шаги в карьере Бурунов сделал в театре. Затем Бурунов начал сниматься в кино и заниматься дубляжом, быстро завоевав популярность у зрителей.

В этом году с Буруновым вышло три узнаваемых картины: «Мама, мы — ЦСКА!» — там он играл самого себя; в популярном фильме «Алиса в стране чудес» актер сыграл гусеницу. А в фэнтези-детективе «Потомокъ» он исполнил роль проницательного следователя Меркулова.

Третье место — Александр Петров

Петров (на фото) разделил третью строчку с актером Юрием Борисовым Фото: Полицейский с Рублёвки (2016)/ Россия/АВ Контент/Режиссер Илья Куликов

Петров набрал 10%, разделив третью строчку с Юрием Борисовым. Петров родился в городе Переславле-Залесском. В молодости увлекался спортом, но впоследствии решил посвятить себя актерскому мастерству и поступил в театральный вуз. Первые шаги в профессиональной деятельности Петров также сделал в театре, а затем начал активно сниматься в кино. Его актерский талант, харизма и умение создавать запоминающиеся образы позволили ему занять заметное место в российском кинематографе. Помимо актерской деятельности, Петров также участвует в различных телевизионных проектах и занимается дубляжом.

В фильме «Василий» в 2025-м Петров сыграл сразу две роли: братьев-близнецов Васю и Колю. В «Кракене» Петров был капитаном подводной лодки Виктором Ворониным, а в фильме почтарь у него была главная роль — он стал почтальоном. В драме и триллере «Камбэк» он сыграл Компота — бездомного, который потерял память. В мультфильме «Горыныч» Петров сыграл моряка Алексея Алехина. Также он снялся в документальном сериале «АРТ — это я».

Третье место — Юрий Борисов

В 2025-м Борисов снялся в восьми картинах Фото: Хроники русской революции (2025)/Россия/Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»/Режиссер Андрей Кончаловский

Борисов родился 8 декабря в подмосковном Реутове. В молодости он занимался бальными танцами, но вскоре его внимание полностью захватила театральная сцена. Хотя изначально он мечтал стать архитектором или журналистом, судьба привела его в Щепкинское училище, где он получил первое высшее образование. После успешного обучения молодой актер оказался в труппе знаменитого театра «Сатирикон», однако вскоре принял решение уйти.

В 2025-м россияне увидели Борисова в восьми новинках кинематогрофа. В картине Эмира Кустурицы «Как я не снял „Преступление и наказание“» Борисов сыграл главную роль молодого режиссера. В фильме «Ваня» он сыграл немца, а в «Битве моторов» — инженера-конструктора Дмитрия Бондарева. В боевике «Девятая планета» Борисову досталась роль автомеханика Димы Хруста. В «Хроники русской революции» он исполнил офицера жандармерии. В драматическом сериале «Урок» Борисов играл бывшего успешного музыканта. В фильме «Кончится лето» он сыграл бывшего заключенного Кешу. А в «Пророк. История Александра Пушкина» Борисов сыграл русского поэта.

Лучшие актрисы-2025

Мария Аронова

Мария Аронова вошла в тройку самых полюбившихся россиянам актрис Фото: Роман Наумов © URA.RU

Среди женщин лучшими актрисами стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Все они набрали по 7% голосов. В школьные годы Аронова решила стать актрисой и начала подрабатывать в Долгопрудненском народном театре, а после окончания школы поступила в Театральное училище имени Щукина. В 2012 году Аронова оказалась в центре скандала после высказываний о детях с синдромом Дауна в ток-шоу «Все будет хорошо», позже она принесла извинения. Мария Аронова сыграла много заметных ролей, но ее жизнь не была простой. Она рано потеряла мать и долгое время одна воспитывала сына. Сейчас ей 53 года.

В 2025 году актриса снялась в одной картине. Ей стала комедия «Олдскул», где Аронова исполнила главную героиню — учительницу математики и последнюю обладательницу звания «Учитель года СССР».

Светлана Ходченкова

Ходченкова играет как в семейных фильмах, так и в драмах Фото: Мёрзлая земля (2023)/Россия/кинокомпания «Перевал»/Режиссер Оксана Карас

Ходченкова — одна из самых успешных актрис в России. Звезда больше 20 лет играет главные роли в популярных фильмах и сериалах, успела покорить Голливуд, а последняя картина со Светланой, «Волшебник изумрудного города» вошла в топ-5 самых успешных российских фильмов. Она родилась в Москве в 1983 году, а еще в студенческие годы актрисе удалось запомниться зрителям. Помимо дебютной картины «Благословите женщину», Светлана Ходченкова успела сняться в сериале «Карусель» и мелодраме «Не хлебом единым», в которой также играл Виктор Сухоруков. В 2011 году Светлана Ходченкова смогла покорить Голливуд, снявшись в фильме «Шпион, выйди вон!»

В 2025 году в свет вышли четыре картины с Ходченковой. Ими стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», где актриса сыграла Бастинду, а в драме «Пророк. История Александра Пушкина» она исполнила роль княгини Авдотьи Голицыной. В семейном фэнтези «Яга на нашу голову» она перевоплотилась в Ягу — сказочную няню, которую мальчик принимает за Бабу-ягу. В фильме «Жемчуг» Ходченкова сыграла Елену, которая думает, что с помощью приемного ребенка сможет удержать мужа в семье.

Анна Пересильд

Анна Пересильд играла Айгуль в «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: Слово пацана. Кровь на асфальте (2023)/ Россия/ Toomuch Production, «НМГ Студия», НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)/Режиссер Жора Крыжовников

Юной актрисе всего 16 лет, но она уже снялась в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнила знаменитую роль школьницы Айгуль. В октябре девушка официально подтвердила отношения с певцом Ваней Дмитриенко, с которым недавно записала дуэт «Силуэт».

В фильме «Алиса в стране чудес», который вышел в 2025 году, Пересильд-младшая исполнила главную роль — Алису Королеву, попавшую в Страну чудес. Фильм вызвало неоднозначное мнение зрителей. Например, на «Кинопоиске» сейчас он имеет оценку 4,8 балла из 10.

Лучший фильм-2025 — «Август»

Картина была признана лучшей в 2025 году. Режиссерами стали Никита Высоцкий и Илья Лебедев, а главные роли достались Сергею Безрукову, Никите Кологривому, и Павлу Табакову. Действие происходит в августе 1944 года на территории освобожденной Беларуси в районе города Лида. В тылу советских войск действуют вражеские агенты. Трем контрразведчикам из Смерша во главе с капитаном Алехиным поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника. Премьера состоялась 16 сентября, а среди 85,2 тысячи оценок он получил на «Кинопоиске» 7,5 балла. По данным ВЦИОМ, именно этот фильм получил 20% голосов.

Лучший сериал-2025 — «След»